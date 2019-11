Qualità delle strutture per anziani, minori e disabili: oltre 400 controlli tra il 2016 e il 2019

Obiettivo dell’attività di controllo è garantire benessere e appropriatezza di cura agli ospiti di queste strutture, che forniscono, in maniera integrata, interventi sociali e sanitari.

Per questo motivo la Commissione, tra il 2016 e il 2019, come illustrato durante l’incontro di stamattina, ha effettuato 426 sopralluoghi su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che conta 150 strutture per anziani non autosufficienti, 50 strutture per persone disabili, 42 per minori e 7 per persone in condizioni di disagio psico-sociale.