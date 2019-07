Qualità:  confermata la certificazione per l’Azienda USL Toscana nord ovest

LUCCA – Prosegue sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest il percorso di miglioramento continuo della qualità, che permette di far crescere gli standard dei servizi erogati e di fornire risposte sempre più adeguate ai cittadini. L’ultimo settore in ordine di tempo ad essere certificato dall’ente terzo “DNV-GL” è stato quello dei Servizi Diagnostici di Patologia Clinica dell’ambito livornese. Il superamento della verifica ispettiva ha consentito all’Asl di confermare anche in questo ambito per l’anno 2019 il prestigioso risultato di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, avvalorando anche il modello qualità aziendale pensato e realizzato per garantire una piena rispondenza tra le attività pianificate e quelle realizzate.

Sul piano operativo l’Asl ha promosso un sistema orientato alla gestione dei processi riuscendo a supportare sistemi di programmazione, controllo e misurazione orientati alla rilevazione dei fenomeni sanitari che rappresentano gli esiti clinici (outcome) dell’organizzazione. Questi gli input della direttrice generale Maria Letizia Casani, del direttore di staff della Direzione Generale Alessandro Iala, del direttore dell’area Qualità, sicurezza delle cure e formazione strategica Francesco Niccolai e del direttore aziendale della Qualità Ivano Cerretini. La Direzione Aziendale ringrazia quindi i responsabili dei settori coinvolti e tutti i loro collaboratori, che hanno contribuito a questa importante attestazione, che deve però rappresentare un punto di partenza. Lavorare per il miglioramento continuo in sanità crea valori nel personale e aiuta ad accrescere il senso di appartenenza e dietro a questo “bollino” c’è tanta sostanza e soprattutto c’è l’impegno di molte persone.

Tutto il personale interessato ha infatti contribuito al miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed affidabilità dei processi operativi: la rete dei facilitatori qualità e sicurezza (FQS) creata dall’Azienda sotto la regia di staff aziendale di Pierluigi Vecchio ha reso possibile un’azione congiunta tra management (amministrazione), line (organi che si occupano di attuare le attività tipiche dell’Azienda) e utenza nella definizione di processi che si sviluppano in una strategia condivisa, unificando le dimensioni tecnico-professionale, manageriale, percepita e della sicurezza in un unico concetto integrato di Qualità e Sicurezza.