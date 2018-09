Puliamo il mondo: a Seravezza 50 bambini delle scuole primarie a “caccia del rifiuto”

SERAVEZZA – Cinquanta alunni delle scuole primarie di Marzocchino e Frasso saranno i protagonisti domani (venerdì 28 settembre) del capitolo seravezzino di “Puliamo il Mondo”, la grande iniziativa di volontariato ambientale promossa in Italia da Legambiente. Il Comune di Seravezza aderisce all’evento dal 2009 e per l’occasione rinnova il sodalizio con Istituto Comprensivo, Ersu e Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord dando vita a un’iniziativa pensata in particolar modo per i più piccoli. «Un modo per promuovere la cultura ambientale fra i giovanissimi e sensibilizzarli sul rispetto della natura, sul corretto smaltimento dei rifiuti, sul recupero e sulla lotta all’abbandono, nella convinzione che attraverso i bambini questi temi possano poi far breccia e consolidarsi nelle abitudini delle famiglie», dice l’assessore all’ambiente Dino Vené annunciando l’iniziativa.

L’appuntamento è domani alle ore 9:30 in via Ciocche, a Ponte di Tavole, presso l’accesso pedonale all’alveo del fiume Versilia, dove i bambini di tre classi quinte ­– muniti di guanti, sacchi, cappellini e pettorine forniti dall’organizzazione – daranno vita a una vera e propria “caccia al rifiuto” lungo gli argini. Non mancherà una parte introduttiva a cura del personale del Comune e del Consorzio dedicata alla cura del territorio, all’importanza di non abbandonare i rifiuti e alla buona pratica della raccolta differenziata a casa e a scuola. Ersu fornirà i sacchi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, mentre il Consorzio di Bonifica metterà a disposizione guanti e bottigliette d’acqua nonché un mezzo e alcuni operai che aiuteranno i bimbi nella raccolta. Alla manifestazione presenzierà un rappresentante di Legambiente Versilia.

“Puliamo il Mondo” è la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione di Anci e con i patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione. Conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, l’iniziativa consente ogni anno di liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo e aiuta a rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli enti pubblici, tra le scuole e le famiglie.