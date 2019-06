Puccini e la sua Lucca Festival: Colombini al Trooping the colour per il compleanno della Regina

LUCCA – C’era anche un pezzo di Lucca al Trooping the colour, la grande parata per il compleanno della Sovrana del Regno Unito, la Regina Elisabetta II. Per la prestigiosa ricorrenza, infatti, Andrea Colombini era ospite della divisione delle guardie reali, che lavorano anche per il Puccini e la sua Lucca Festival fin dal 1994.

Un rappresentante di Lucca, dunque, in uno dei contesti più prestigiosi del jet set mondiale: l’occasione è stata propizia anche per incontrare un vecchio amico del Festival, il colonnello Sir Andrew Chatburn, che è appena diventato capo del cerimoniale di Buckingham Palace (responsabile di tutte le cerimonie di stato, in foto insieme a Colombini) e già comandante delle Irish Guards, venute a Lucca tra il 2003 ed il 2006, ospiti di Colombini e del Festival.