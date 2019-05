Puccini e la sua Lucca: al Teatro del Giglio il Concerto di Gala per la Festa della Repubblica Italiana

LUCCA – Sale l’attesa per uno degli appuntamenti culturali e musicali di maggior prestigio per la città: il 2 giugno al Teatro del Giglio di Lucca (ore 21), arriva il Concerto di Gala per la Festa della Repubblica italiana.

La serata si colloca all’interno della XX^ edizione del Festival di Pasqua e Pentecoste (la manifestazione nata con il supporto del Puccini e la sua Lucca Festival) e nell’ambito della Stagione Sinfonica del Teatro del Giglio.

L’evento nasce in collaborazione con la VII stagione dell’Orchestra Filarmonica di Lucca (presieduta da Gianfranco Barrago) e con il Teatro del Giglio. L’appuntamento gode inoltre del patrocinio delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e del sostegno di Cadenza Piano Foundation e Startcontent Tv Ltd London.

Al pianoforte, per la speciale occasione, ecco il celebre Antonio Di Cristofano, affiancato dall’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini. In programma ci sono musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: il concerto n. 20 in Re minore KV466 per pianoforte ed orchestra; la Sinfonia n.26 in Si bemolle maggiore KV184; il concerto n.21 in Do maggiore KV467 per pianoforte ed orchestra.

Antonio Di Cristofano, attesa star della serata, è oggi uno dei più importanti pianisti italiani in circolazione: la sua attività l’ha portato ad esibirsi nelle principali sale da concerto del mondo, dal Musikverein di Vienna alla Carnegie Hall di New York (tra i molti importanti palcoscenici calcati).

“Sarà davvero una grande occasione per la città – commenta Colombini – anche grazie alla partecipazione di prestigiosi interpreti destinati a cimentarsi con un bellissimo programma dedicato a Mozart, ma che riserverà anche delle sorprese.” Il concerto verrà interamente filmato e registrato per Starcontent Tv Ltd.

Quello del 2 giugno rappresenta il primo di tre concerti che verranno eseguiti dal Puccini e la sua Lucca festival al Teatro del Giglio: “Saranno destinati ad un grandissimo pubblico – prosegue Colombini – anche grazie all’ingresso gratuito garantito dalla Fondazioni bancarie e dal Comune. Tutto questo nel segno del più ampio accesso della collettività alla cultura”.

La serata, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rappresenterà anche un momento utile per fare beneficenza: le offerte raccolte saranno devolute al Centro Anziani di Sant’Anna, a Lucca.

(Ingresso libero per tutto il pubblico fino ad esaurimento posti: per prenotazione posti a sedere si prega di contattare il 340 81 06 042 oppure info@nullpuccinielasualucca.com).