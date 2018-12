Puccini Days: sold out al Teatro del Giglio per il concerto “Giacomo Puccini, pagine sinfoniche”

LUCCA – Con il concerto “Giacomo Puccini, pagine sinfoniche” al Teatro del Giglio un nuovo, bellissimo successo di pubblico si aggiunge al carnet dell’edizione 2018 dei Lucca Puccini Days. Dopo il sold out di Suor Angelica e Gianni Schicchi in ottobre e le 500 presenze per il Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala con Simone Soldati lo scorso 30 novembre, il concerto dedicato al repertorio sinfonico del Maestro tenutosi ieri (7 dicembre) al Giglio ha fatto registrare il “tutto esaurito” in ogni ordine di posti, con il pubblico delle grandi occasioni unito ai moltissimi giovani che con sempre maggiore assiduità e convinzione affollano il teatro.

Beatrice Venezi e l’Orchestra della Toscana hanno regalato al pubblico un’intensa serata di musica esplorando le pagine strumentali di Giacomo Puccini – Preludio sinfonico in la, Capriccio sinfonico, Scherzo e Trio per orchestra e Crisantemi -, passando poi a brani orchestrali estratti dal repertorio operistico del Maestro, da Le Villi a Madama Butterfly, Suor Angelica ed Edgar. Non poteva mancare, lo struggente intermezzo di Manon Lescaut, eseguito sia in programma che replicato come bis, a grande richiesta del pubblico. Il concerto, realizzato grazie anche al contributo di Banca del Monte di Lucca e Ego Wellness Resort (event sponsor), è stato registrato al Teatro del Giglio per una prossima pubblicazione con l’etichetta discografica Warner Music.

I Puccini Days proseguono con il concerto Dartmouth Symphony Orchestra e Orchestra Toscana dei Conservatori (lunedì 10 dicembre ore 21, Chiesa di San Francesco – ingresso gratuito previa presentazione del ticket ritirato alla biglietteria del teatro). E ancora: “Giacomo Puccini in duo”, concerto del duo Datteri-Lencioni (giovedì 13 dicembre ore 21, teatro San Girolamo); spettacolo “Il mio Giacomo Puccini” di e con Guendalina Tambellini (martedì 18 dicembre ore 21, teatro San Girolamo). I Puccini Days si chiuderanno idealmente il 22 dicembre, giorno del compleanno del Maestro, con la presentazione del volume che raccoglie il copione dello spettacolo Piccolo come le stelle di Elisabetta Salvatori, sulla vita di Giacomo Puccini. Informazioni dettagliate sul sito teatrodelgiglio.it.

Frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i Puccini Days vantano la prestigiosa media partnership di Classica HD e i patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, EGO Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano.