Puccini a scuola: da domani lo spettacolo “Come Giacomino del Lago salvò il pianoforte del Maestro Giacomo Puccini”

TORRE DEL LAGO – Il maggio 2019 avrà un fitto calendario di spettacoli organizzati per le scuole che hanno aderito e partecipato al Progetto della Fondazione Festival Pucciniano “Puccini a Scuola 2019” e dell’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Viareggio. Un percorso formativo che porta ogni anno la Fondazione Festival Pucciniano a realizzare attività nelle scuole con laboratori, performance musicali e conferenze per stimolare l’interesse e la curiosità di bambini e bambine ragazzi e ragazze nei confronti del teatro d’opera e del patrimonio pucciniano. Attività pensate anche per educare il pubblico di domani ad una fruizione consapevole dell’opera lirica. Anche quest’anno numerose le scuole di ogni ordine e grado che con le loro insegnanti hanno accolto con entusiasmo la proposta della Fondazione e che hanno stimolato i ragazzi con numerose attività.

Le attività svolte durante l’inverno culminano poi con la rassegna in programma a Torre del Lago nell’Auditorium del Gran Teatro Giacomo Puccini e che propone quest’anno lo spettacolo Come Giacomino del Lago salvò il pianoforte del Maestro Giacomo Puccini

Affascinate fiaba musicale scritta dal giovane scrittore Simone Dini Gandini già presentata con successo a Torre del Lago lo scorso dicembre. Un racconto molto suggestivo e intrigante che parla di storia, di arte e dello speciale legame di “giacomino” con Torre del Lago e che avrà protagonsiti il soprano Katerina Kotsou e il tenore Tiziano Barontini accompagnati al pianoforte da Emanuele De Filippis.

Giacomino del Lago, sfollato a Torre del Lago durante la seconda guerra mondiale, incontrerà una notte il dispettoso folletto del lago Linchetto. Lui gli confiderà i piani del Feldmaresciallo. Con l’aiuto del Libeccio in polvere, della Strega della Costanza e dell’affilata spada del Cavaliere Nanni Moretti, Giacomino incontrerà tutti i personaggi delle opere di Puccini e con lui sconfiggerà il demone nero.

La rassegna Puccini a Scuola che ha come protagonista il pubblico di bambine e bambini, ragazzi e ragazzi si conclude poi anche quest’anno con la Rassegna Musicale delle Scuole ad indirizzo musicale e dove invece protagonisti in palcoscenico saranno bambine e bambini, ragazzi e ragazzi che si esibiranno come solisti o in gruppo in performance musicali e saggi del percorso formativo