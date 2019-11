Pubblicato l’avviso per Vivi Lucca 2020

LUCCA – E’ stato pubblicato l’avviso per la formazione del Vivi Lucca 2020, il calendario unico degli eventi coordinato dal Comune di Lucca per organizzare e valorizzare l’offerta culturale della città. Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 25 novembre per far pervenire le proposte al Comune di Lucca, in particolare all’Ufficio Protocollo.

“Il Vivi Lucca è uno strumento efficace per mettere a sistema le tante iniziative di carattere culturale che il nostro territorio offre grazie alla vitalità espressa da associazioni e da privati cittadini – commenta l’assessore alla Cultura Stefano Ragghianti – Il calendario unico permette di armonizzare i numerosi appuntamenti e organizzarne con anticipo la promozione e la valorizzazione al fine di rendere sempre più attrattiva la nostra città”.

Tutti gli appuntamenti che saranno selezionati per far parte del calendario unico otterranno il patrocinio della Città di Lucca; inoltre gli eventi potranno beneficiare, eventualmente, anche di contributi finanziari o economici, nel rispetto dello specifico regolamento comunale. Tutti gli appuntamenti inseriti nella programmazione verranno inoltre pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e su quello del Turismo della Città di Lucca, oltre che sui social network gestiti dall’ente.

Le proposte di evento possono essere presentate dalle associazioni culturali, dagli enti no profit pubblici o privati, dalle società cooperative, dalle società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o d’intrattenimento vario; dalle associazioni di promozione sociale, di volontariato, sportive, dalle imprese che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero, dai privati cittadini. I soggetti inoltre potranno concorrere singolarmente o in partenariato.

Gli eventi per i quali potrà essere richiesto l’inserimento nel calendario unico sono quelli di carattere temporaneo e riguardano l’intrattenimento culturale (ad esempio cinema, musica, teatro), la divulgazione culturale (dibattiti, convegni etc.), rappresentazioni sportive o modalità di promozione della città in grado di distinguersi per l’originalità, il carattere qualitativo e innovativo e la capacità di attrarre un ampio pubblico. Le proposte verranno selezionate dalla Commissione dedicata sulla base di precisi criteri di valutazione. Le risorse assegnate nel bilancio 2020 per eventi culturali, sportivi e di promozione del territorio da destinare al finanziamento delle proposte ammesse è pari a 200 mila euro, somma che potrà essere incrementata nel corso dell’anno nel casi si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Per informazioni è possibile rivolgeri sal settore dipartimentale Promozione del Territorio del Comune di Lucca, “Cultura, eventi e istituti culturali” contattando i recapiti pubblicati nell’avviso.

La proposte dovrà essere presentata, secondo le modalità descirtte nel bando, entro le ore 12 del 25 novembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca (piazza S. Giovanni Leonardi – 55100 Lucca) tramite consegna a mano oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lucca@nullpostacert.toscana.it. La busta contentete la proposta (o l’oggetto della PEC) dovrà recare la dicitura “Avviso Pubblico Vivi Lucca 2020”.