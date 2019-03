Pubblicato l’avviso di mobilità per due posti nel profilo amministrativo, contabile e socio-culturale

LUCCA – Il Comune ha pubblicato l’avviso per la copertura di due posti in mobilità. Si tratta di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “esperto di fascia b per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile e socio-culturale”, categoria d, posizione giuridica d1 e un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile e socio-culturale”, categoria c.

L’avviso e il facsimile per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito del Comune nella sezione “Selezioni e bandi di concorso”. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 aprile.