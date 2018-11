Pubblicato il nuovo bando Vivi Lucca per il calendario unico degli eventi 2019

LUCCA – C’è tempo fino alle ore 12 del 3 dicembre prossimo per partecipare alla selezione delle manifestazioni che saranno incluse in Vivi Lucca 2019, il calendario unico degli eventi coordinato dal Comune di Lucca che si propone di ampliare e potenziare l’offerta culturale della città mettendo a sistema un vasto programma di attrazioni per un pubblico non solo cittadino. Tutti gli eventi selezionati otterranno il patrocinio della Città di Lucca e verranno pubblicizzati dall’amministrazione; i progetti più significativi potranno ottenere contributi economici diretti o indiretti.

Le proposte possono essere presentate da associazioni culturali, da enti no profit, pubblici o privati (fondazioni, comitati, istituzioni), da società cooperative, da società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario, dalle associazioni di promozione sociale o di volontariato, dalle associazioni sportive, dalle imprese che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero e da privati cittadini. Tutti i soggetti potranno concorrere singolarmente o in partenariato.

<<Il bando Vivi Lucca rappresenta il mezzo più lineare ed efficiente di collaborazione tra l’amministrazione e tutti quei soggetti produttori di eventi culturali che animano in modo straordinario il nostro territorio – dichiara l’assessore alla Cultura Stefano Ragghianti – questo strumento dà modo alla città di organizzare un calendario e quindi un’offerta culturale complessiva variegata e competitiva che può essere promossa in modo efficace e rendere ancora più attrattiva la nostra città nel panorama nazionale. Anticipare la programmazione comporta inoltre una serie di evidenti vantaggi per tutti i soggetti interessati, con positivi effetti sulla organizzazione e sulla promozione degli eventi stessi>>.