Protocollo d’intesa per il progetto di contrasto all’evasione fiscale tra i comuni di Camaiore, Massarosa, Seravezza e Stazzema

CAMAIORE – La Giunta Comunale ha approvato la bozza di protocollo d’intesa con i comuni di Massarosa, Seravezza e Stazzema per la realizzazione del progetto “Integrazione delle basi informative del territorio: un’opportunità per il contrasto all’evasione fiscale”, presentato dal Comune di Camaiore, in qualità di ente capofila, e vincitore di un bando regionale. Per la prima volta viene creata una banca dati unitaria a livello intercomunale, per uno scambio di informazioni più efficiente e aggiornato, individuare eventuali anomalie e consentire una mappatura delle realtà differenziate della Versilia

La finalità del progetto è il rilevamento della numerazione civica per la reale e attuale conoscenza del territorio comunale, nonché l’allineamento della toponomastica e dei dati catastali così da poter accrescere le capacità dell’attività di contrasto all’evasione fiscale. In particolare, saranno promosse attività di indagine sugli immobili del territorio, accelerando significativamente i tempi delle attività di rilievo sul campo. I dati saranno condivisi tra gli uffici per accrescere la capacità di analisi e la verifica di eventuali incongruenze attraverso un aggiornamento rapido dei database.

La prima metà del finanziamento (pari a oltre 50.000,00 €) sarà utilizzata prioritariamente per un bando di gara per la rilevazione in tutti i quattro comuni dei numeri civici e il contestuale allineamento della toponomastica ai dati catastali. La seconda tranche sarà invece destinata all’acquisto del software di gestione del servizio SIT e del recupero dell’evasione fiscale attraverso l’incrocio di varie banche dati. Il totale del finanziamento regionale ottenuto è di circa 102.000,00 €.