Prossimi appuntamenti con i laboratori estivi per bambini con il Lab4Kids

LUCCA – Continuano i laboratori estivi del Lu.C.C.A. Lab4Kids per il mese di luglio, per i bambini dai 5 ai 10 anni condotti da Elena Bravi. Filo conduttore è il fantastico mondo di Fortunato Depero, in mostra nel museo lucchese fino al 25 agosto 2019.

Partiti ieri, 17 luglio, con il laboratorio dal titolo “Un burattino… futurista!”: dopo la visita guidata alle coloratissime opere di Depero, i più piccoli hanno avuto la possibilità dare vita a un vero e proprio burattino mobile in puro stile futurista utilizzando colori e forme geometriche.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 24 luglio e sarà la volta di “Parole e immagini in libertà” che permetterà di sperimentare la tecnica del collage. Armati di colla e forbici, i bambini potranno mescolare immagini e parole per creare una composizione futurista.

Successivamente, il 31 luglio toccherà a “Facce dal futuro”: i bizzarri personaggi di Fortunato Depero saranno i protagonisti della visita guidata e durante il laboratorio verrà utilizzata la tecnica pop up per creare delle buffe facce… direttamente dal futuro!

La visita guidata con laboratorio didattico avrà la durata di un’ora e mezza con inizio alle ore 16,30. Costo: 10 euro a bambino, sconto fratelli 8 euro ciascuno.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima via mail a didattica@nullluccamuseum.com o a info@nullluccamuseum.com oppure telefonicamente allo 0583.492180 (Segreteria Lu.C.C.A.) oppure al 340.6850382 (Elena Bravi).