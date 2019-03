Prosegue la crescita di NKD Italia con l’apertura del punto vendita di Altopascio

ALTOPASCIO – NKD Italia guarda al futuro con entusiasmo e determinazione. L’Azienda, specializzata in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, inaugura il 6 marzo prossimo il nuovo punto vendita di Altopascio (LU), il 17esimo di tutta la Toscana.

Il negozio, che si trova in via delle Cernaie 38, occupa una superficie di 240 mq per un totale di 3 collaboratori.

Cose belle ed accessibili a tutti i portafogli – questa la filosofia che da sempre guida le scelte dell’assortimento NKD. Una giornata di inaugurazione, dalle 8.30 alle 20.00, che segna un’ulteriore tappa fondamentale nel progetto di crescita dell’Azienda. Sarà l’occasione giusta per toccare con mano l’ampio assortimento del brand, usufruire di fantastiche promozioni e per godere di momenti di svago con animazione per i più piccoli e un ricco buffet.

Ambiente amichevole, personale qualificato e un’ottima organizzazione sono le caratteristiche di tutte le filiali NKD. Magazzino, scaffali e espositori sono già stati riempiti con l’assortimento attuale: moda in linea con i trend del momento e abbinata ai giusti accessori, ma anche abbigliamento tecnico sportivo. Per tutta la famiglia: per lui, per lei e anche per bambini e neonati.

Qualità e attenzione al design anche per la casa: tessile per la cucina, per il bagno e per la notte. Inoltre settimanalmente tante novità nel settore oggettistica, con piccolo arredamento, accessori e idee regalo.