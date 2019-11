Prosegue a Capannori la rassegna “Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità”

CAPANNORI – Prosegue la decima edizione della rassegna “Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità” promossa dalla sezione Auser Sesto dell’Istituto Storico Lucchese con il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione di Cineforum Ezechiele 25,17.

Il terzo appuntamento, previsto per venerdì 22 novembre alle ore 21.00 ad Artemisia, prevede la proiezione del film ‘Lamb’ del regista Yared Zeleke (Etiopia, Francia, Germania, Norvegia 2015, 94 min).

‘Lamb’ è la storia di Ephraim che non si separa mai dalla sua pecora. Costretto a stare con dei parenti lontani dopo aver perso il padre, cerca di immergersi nel lavoro come agricoltore ma non è molto bravo. Si diletta bene invece nei panni di cuoco. Ephraim sarà disposto a tutto per tornare a casa e salvare la sua pecora quando lo zio gli comunicherà di voler sacrificare la pecora per le prossime festività religiose.

Il film è stato premiato al ‘Milano Film Festival’ come miglior lungometraggio.

Al pubblico presente sarà dato in omaggio il volume relativo all’edizione della rassegna dell’anno 2018, “I Tuareg del Niger”.

La rassegna di cinema africano si concluderà venerdì 29 novembre con la proiezione di “The first grader” di Justin Chadwick.