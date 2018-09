Pronto il bando di gara per l’ex Caprice. Del Ghingaro: «Un inverno di ‘lavori in corso’»

VIAREGGIO – Pronto il bando di gara per l’ex Caprice, a breve l’affidamento dell’immobile, poi partiranno i lavori: questo quanto deliberato oggi, 31 agosto, dalla Giunta Del Ghingaro. Oggetto della concessione sia l’uso dell’immobile per l’esercizio di attività commerciali, ricreative, ristorante e caffetteria, che la realizzazione degli interventi necessari alla sua riqualificazione.

L’atto verrà pubblicato la prossima settimana e resterà all’albo per 30 giorni. L’aggiudicatario entro 45 giorni dovrà produrre il progetto.

Tempi strettissimi quindi per vedere impalcature e operai all’opera su quello che è uno degli ingressi della Città: «Un contesto di altissimo pregio – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: vogliamo un progetto che sia bello e innovativo e che si inserisca perfettamente nel contesto architettonico della Terrazza».

E’ importante ricordare che l’immobile dell’ex Caprice è pervenuto al Comune di Viareggio a seguito di procedura di attuazione del federalismo demaniale con trasferimento da parte dello Stato: è composto da piano terra suddiviso in alcuni vani a servizio e un ampio vano pluriuso e porzione di piano seminterrato adibito a servizi della superficie di circa 580 metri quadrati.

La durata della concessione va da un minimo di 6 ad un massimo di 20 anni. Il canone annuale richiesto, parte da una cifra minima di 24mila euro a rialzo ed è determinato sulla base del canone richiesto per immobili della stessa consistenza e poi ridotto in ragione dell’attuale inutilità dell’immobile.

Saranno elementi di valutazione, oltre alle ipotesi di recupero, la miglior resa estetica complessiva dell’edificio e della suddivisione degli spazi, il miglior utilizzo delle eventuali aree scoperte anche in funzione di garantire la possibilità di vista all’area marina circostante, l’eventuale opportunità turistica e la sostenibilità ambientale sia del progetto finito che del cantiere.

«I lavori all’ex Caprice andranno di pari passo con il rifacimento generale della Terrazza della Repubblica – continua il primo cittadino -: abbiamo avviato un progetto generale di riqualificazione dell’intera area dai sotto servizi che partiranno a giorni, alla riorganizzazione delle aree verdi e di quelle destinate al parcheggio, per finire con la pavimentazione che sarà bella, moderna, funzionale ed innovativa. A questo si aggiunga il rifacimento sia di piazza Puccini che di piazza Mazzini, già in programma, del quartiere Marco Polo e di via San Francesco appena iniziati. Un cronoprogramma scadenzato e preciso – conclude il sindaco Del Ghingaro – che si snoda lungo i prossimi mesi: sarà un inverno di “lavori in corso”, per una città in movimento che, dopo il dissesto, rinasce e si rinnova».