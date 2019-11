Professione Donna: identikit delle professionisti della Lucchesia, tra pregiudizi, problemi, discriminazioni e proposte di intervento

LUCCA – Sono portatrici di competenze qualificate che assicurano loro una tenuta complessivamente buona dei mercati. Tuttavia guadagnano meno degli uomini, ma sono soddisfatte del lavoro che svolgono, anche se si sentono poco competitive, perché non si mettono in gioco sul piano dei rapporti di influenza. È questo – in estrema sintesi – l’identikit delle professioniste lucchesi. O meglio, di come le donne professioniste lucchesi valutano la propria posizione nel mondo del lavoro e nella società, secondo le risposte fornite per un’indagine condotta dal Comitato per le professioni ordinistiche di Lucca, che mette insieme gli ordini degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Commercialisti e dottori contabili, dei Geometri, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Farmacisti, dei Medici, dei Periti Agrari, dei Periti industriali, dei Dottori agronomi e forestali, dei Notai e dei Geologi.

Un’indagine capillare, una mappatura profonda del mondo delle professioni intellettuali della provincia lucchese, che restituisce alla collettività dati, percentuali, numeri, proposte e settori su cui è necessario intervenire. “Le Professioniste della Lucchesia: il valore, i problemi, le politiche; quando il valore non basta; discriminazioni attive e proposte di intervento”, questo il titolo del rapporto che verrà illustrato dalla direttrice della Fondazione R.E.T.E. Imprese Italia, Maria Pia Camusi, e dal sociologo e presidente del Censis, Giuseppe De Rita, che sarà al centro dell’evento “Professione Donna. Analisi e politiche di valorizzazione”, in programma venerdì 15 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, al Cinema Astra, in piazza del Giglio.

A presentare il rapporto e il convegno di venerdì sono state, questa mattina (martedì 12), a Palazzo Orsetti, l’assessora alle politiche di genere, Ilaria Vietina, e la presidente del Comitato per le professioni ordinistiche di Lucca, Carla Guidi. Presenti, inoltre, i rappresentanti degli ordini professionali che compongono il Comitato.

A promuovere l’indagine, che rappresenta un unicum nella storia degli ordini professionali, è stato proprio il Comitato per le professioni ordinistiche, realtà anch’essa eccezionale e molto innovativa nel panorama italiano, nato per volontà di quattro donne lucchesi, Carla Saccardi, presidente Ordine dei commercialisti e dei dottori contabili, Luciana Conti, presidente Ordine dei consulenti del lavoro, Maria Grazia Fontana, già presidente Ordine degli avvocati e, appunto, la presidente Carla Guidi, con l’obiettivo di mettere insieme la conoscenza intellettuale e tecnica dei vari Ordini, così da promuovere approfondimenti comuni e sviluppare proposte di interesse condiviso, non solo sul piano locale, ma anche regionale e nazionale.

“Abbiamo deciso di compiere un ulteriore salto di qualità nello sviluppo della nostra attività come Comitato – spiega l’avvocato Carla Guidi -, abbiamo cioè deciso di entrare nel merito di uno dei temi del lavoro che più di altri occupa la nostra attualità, anche se non se ne parla mai abbastanza: il ruolo delle donne all’interno delle professioni ordinistiche e nella società in cui lavorano e si muovono. Un’esigenza maturata anche dai numeri, se è vero che dal 2014 al 2018, in Italia, le donne iscritte agli Ordini e ai Collegi sono cresciute del 24 per cento. A questa crescita, però, si sono accompagnati alcuni elementi di depotenziamento del ruolo delle donne, primo fra tutti il gap retributivo che separa le donne professioniste dai colleghi in quasi tutte le fasi della loro carriera. Qualche osservatore sta guardando a questo fenomeno con una lente ormai superata, come rivelano i dati: si dice cioè che è in corso un processo di proletarizzazione delle professioni, secondo cui le donne sono il lievito dell’ipertrofia che, allargando i confini delle attività svolte, la presenza femminile abbassa costantemente la qualità, la competitività, l’offerta e il prezzo della prestazione. Numeri alla mano dimostriamo l’esatto opposto: essere tante non significa affatto essere meno brave, erogare prestazioni a qualità ridotta e perdere gli spicchi di mercato più esigente e complesso. Con questo lavoro, inoltre, possiamo tracciare un punto di partenza, utile anche al mondo politico, oltre che a quello degli ordini professionali, per sviluppare proposte concrete”.

IL CONVEGNO. La giornata di venerdì prossimo, dal titolo “Professione Donna – Analisi e politiche di valorizzazione”, organizzata dal Comitato per le professioni ordinistiche, sarà sviluppata come una vera e propria tavola rotonda. Dopo i saluti della presidente del Comitato, Carla Guidi, e dell’assessora alle politiche di genere, Ilaria Vietina, il pomeriggio proseguirà con gli interventi di Maria Pia Camusi (direttrice della Fondazione R.ETE. Imprese Italia), Giuseppe De Rita (sociologo e presidente del Censis), Chiara Gribaudo (deputata XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera) e dei rappresentanti della aree professionali. L’evento, a ingresso libero con preiscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, è accreditato a discrezione dei singoli Ordini professionali. Per iscriversi occorre contattare i relativi Ordini di apparenza. L’evento è patrocinato da Comune di Lucca, Regione Toscana, Prefettura di Lucca, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giuseppe Pera, Confindustria Toscana Nord.

LE PROFESSIONISTE LUCCHESI. Complessivamente sono state 205 le professioniste della Lucchesia incluse nello studio. Il questionario è stato articolato in tre macro aree di interesse: vita privata e lavoro; lavoro e potere; politiche/proposte. Il 29,3% delle intervistate ha un’età inferiore ai 40 anni; il 33,6% tra i 40 e i 49 anni e infine il 37,1% supera i 50 anni di età. Un gran numero di professioniste lucchesi ritiene che le donne guadagnino meno degli uomini (35,6%) e riconducono questa differenza alla variabile che conoscono meglio, ossia il mercato. Per il 43,6% delle professioniste la vera parità di genere è data dal poter accedere allo stesso tipo di mercati e di clientela, anche quelli pregiati che consentono di avere maggiori ritorni in termini di guadagno. L’80,9 per cento delle professioniste lucchesi ritiene che l’autonomia economica renda libere e il 96% pensa che il lavoro serva a dare stabilità economica. Il 64,4% di loro, inoltre, ha una percezione complessivamente negativa del proprio status sociale non solo per il livello di guadagno, ma anche del tipo di identificazione sociale che hanno e della reputazione che ne deriva. Si trovano infatti a fare i conti con i pregiudizi sulla minor capacità professionale delle donne e con le difficoltà che continuano a riscontrare nel gestire i tempi di lavoro e i tempi di vita: se è infatti vero che il lavoro non ha impedito loro di farsi una famiglia, il 63,2% delle professioniste lucchesi ritiene che gli impegni familiari rappresentino un ostacolo nell’accesso alla professione e il 30,4% di loro ha addirittura dovuto rinunciare a una vita affettiva e alla maternità per “colpa” del lavoro.

Non solo: oltre la metà delle professioniste intervistate si sente meno competitiva di come potrebbe essere perché si deve occupare della gestione familiare, e quasi il 60% ritiene che sia molto difficile la conciliazione del lavoro con gli impegni di famiglia, ancora di più con un ipotetico ruolo politico o istituzionale. Solo il 12,3 % delle professioniste lucchesi ha ricoperto ruoli istituzionali di categoria, mentre il 25% lo ha fatto nel sistema amministrativo locale o ha pensato di farlo, a fronte di un interesse per la politica che sfiora il 50%. Sul piano delle proposte e delle politiche da attuare, le professioniste lucchesi non hanno dubbi e indicano con estrema chiarezza tre linee di intervento: semplificazione dei vincoli burocratici pubblici; sostegno al reddito professionale da parte dello Stato, che si integri all’azione che già oggi le Casse previdenziali di alcuni ordini professionali svolgono; rispetto dei diritti di tutti e in particolare rispetto dei diritti delle donne; sostegno all’innovazione nel lavoro professionale.

INFO. comitatoprofessioni@nullgmail.com; 345.8932747.