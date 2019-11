“Professione Donna”: appuntamento venerdì 15 novembre al Cinema Astra

LUCCA – Una corsa a ostacoli tra pregiudizi, le mille difficoltà per conciliare famiglia e lavoro e un sentimento duplice che le attraversa, di grande motivazione per il lavoro, ma di insoddisfazione per uno status sociale che non le rappresenta : così le donne iscritte agli ordini professionali lucchesi descrivono la loro vita lavorativa. Di questo e di molto altro si parlerà domani, venerdì 15 novembre, nell’ambito del convegno “Professione Donna. Analisi e politiche di valorizzazione“, organizzato dal Comitato per le professioni ordinistiche.

Il convegno presenterà i dati del rapporto “Le Professioniste della Lucchesia. Le relazioni, i problemi, le proposte“, raccolti nell’arco del 2019 su un campione di oltre 200 professioniste iscritte agli ordini delle professioni intellettuali della provincia di Lucca. Un’indagine inedita, un unicum a livello nazionale che proietta un’immagine chiara e significativa del mondo del lavoro indipendente al femminile e che offre spunti di riflessione per interventi mirati. Vita e lavoro, lavoro e potere e, infine, proposte e politiche d’intervento: da queste tre macro aree emerge una categoria di lavoratrici con competenze qualificate al punto da garantire loro una tenuta complessivamente buona del mercato, nonostante guadagnino meno degli uomini, si sentano meno competitive e spesso siano costrette a forzare la conciliazione tra figli e carriera.

I dati saranno discussi e presentati dalla direttrice della Fondazione R.E.TE. Imprese Italia, Maria Pia Camusi, e dal sociologo e presidente del Censis, Giuseppe De Rita.

L’appuntamento, quindi, è venerdì 15 novembre al Cinema Astra, dalle 14.30 alle 18.30. Per info comitatoprofessioni@nullgmail.com; 345.8932747.

IL COMITATO DELLE PROFESSIONI. Il Comitato per le professioni ordinistiche di Lucca, un unicum nel panorama regionale e nazionale, è l’ente, presieduto da Carla Guidi, nato per volontà di quattro donne lucchesi: Carla Saccardi, presidente Ordine dei commercialisti e dei dottori contabili, Luciana Conti, presidente Ordine dei consulenti del lavoro, Maria Grazia Fontana, già presidente Ordine degli avvocati e, appunto, Carla Guidi. Il Comitato riunisce gli ordini degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Commercialisti e dottori contabili, dei Geometri, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Farmacisti, dei Medici, dei Periti Agrari, dei Periti industriali, dei Dottori agronomi e forestali, dei Notai e dei Geologi.