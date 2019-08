Proclamati i vincitori della tappa Castelnuovo Garfagnana di Portfolio Italia 2019

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia i vincitori del «18° Portfolio dell’Ariosto», sesta tappa di “Portfolio Italia 2019 – Gran Premio FUJIFILM”, che si è tenuta a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 3 e il 4 agosto scorsi nell’ambito della manifestazione 20° Garfagnana Fotografia.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento sono stati i fotografi Raffaele Petralla con “Cosmodrome” e Paola Rossi con “L’infinito viaggiare”.

Il primo premio è stato attribuito al portfolio “Cosmodrome” di Raffaele Petralla – progetto fotografico dedicato alla zona del Circolo Polare Articolo e in particolar modo l’area militare riservata di Mezen e premiato con la seguente motivazione: «Per aver raccontato con immagini dal forte impatto emozionale le condizioni di vita di un popolo in un territorio di per sé ostile, al limite della sopravvivenza. La pericolosa attività di raccolta di resti di razzi spaziali, in apparenza redditizia, nasconde gravi contaminazioni per la salute del luogo e della sua popolazione.»

Il secondo premio, invece, è stato attribuito a “L’infinito viaggiare” di Paola Rossi, progetto fotografico dedicato al viaggiare nel senso più ampio del termine, intendendo anche la voglia di avere un nuovo sguardo verso tutto quello che si incontra. Questa la motivazione della proclamazione: «”Quando il tempo si arresta diventa luogo” scriveva Chawki Abdelamir (poeta iracheno), e ci sono luoghi che rappresentano il nostro intimo viaggio. Nel lavoro dell’Autrice il luogo “sospeso”, sedimentato nel tempo, diviene memoria, attesa, palpabile malinconia, l’infinito viaggiare è tutto questo.»

I lavori degli Autori vincitori della tappa di Castelnuovo Garfagnana, insieme a quelli di tutti gli Autori vincitori delle altre tappe della manifestazione, saranno esposti al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore (Via delle Monache 2, Bibbiena), in una grande mostra che sarà inaugurata il giorno sabato 30 novembre 2019. I vincitori di ciascuna tappa potranno partecipare alla selezione conclusiva e concorrere al premio finale di vincitore di Portfolio Italia 2019.

Raffaele Petralla è nato a Matera il 19 giugno 1981. Vive a Roma. Possiede il Diploma in Liceo Pedagogico Sperimentale “Margherita di Savoia”, Roma, nonché il Diploma di master triennale presso la “Scuola Romana di Fotografia”.

Raffaele è un fotografo documentarista che pone il suo focus su tematiche antropologiche, sociali e ambientali. Lavora su progetti personali di approfondimento, come fotografo, videomaker, inviato per magazine o giornali di tutto il mondo e in qualità di tecnico delle luci sui set cinematografici.

Dal 2015 è membro dell’Agenzia Fotografica “Prospekt Photographers”. Dal 2018 è Docente di fotografia presso la Scuola di Fotografia e Filmmaking “Spazio Tempo” di Bari.

Pubblicazioni (dal 2016): Quotidiano Corriere della Sera”; Magazine settimanale “Bloomberg Businessweek”; Magazine “National Geographic U.S.A.”; Mensile “GEO Germania”; Quotidiano “New York Times”; Settimanale “Tages Anzeiger”; Mensile “GQ Italia”; Quotidiano “TAZ – Tageszeitung”; Quotidiano “De Morgen”; Magazine “Vice”; Mensile “Terra Mater”; Settimanale “D – La Repubblica”; Mensile “GEO Magazin”; Settimanale “Jyllands Posten”; Mensile “Days Japan”; Quotidiano “The Washington Post”; Settimanale “The New Yorker”; Quotidiano “La Repubblica”.

Numerosi i Premi e i Riconoscimenti ottenuti. Fra questi il “Premio Voglino” nel 2018 e il “PDN Storytellers” nel 2016.

Paola Rossi è nata a Fonzaso (BL) nel 1977. Dopo la laurea in Chimica e un Master in Comunicazione ed Educazione Ambientale, ha collaborato con Istituti pubblici nell’ambito della progettazione partecipata. Il viaggio fa parte della sua vita fin da giovane. Per lavoro e temperamento si sposta e risiede in diverse città. Nel 2008 ha deciso di vivere a New York per quasi un anno. Un’esperienza che ha cambiato profondamente il suo modo di vivere e osservare il mondo negli anni seguenti. Da quel momento ogni cosa è diventata affascinante da osservare. Nel 2014 ha scoperto la fotografia, iniziando così a fissare in immagine l’incanto del suo sentire di fronte a luoghi ordinari. La sua ricerca principale “l’infinito viaggiare” è un progetto aperto.

Nel gennaio 2018 Paola Corapi, Photoeditor del magazine “Icon”, ha nominato l’autrice fotografa del mese. Una selezione del suo lavoro è stata esposta dal CRAC (Centro in Romagna ricerca Arte Contemporanea a Migliarino (FE), alla Galleria POP Cultura di Imola (BO) e in occasione della mostra collettiva presso lo Spazio Off del Perugia Social Photo Fest 2018 curata da Efrem Raimondi. Nel settembre 2018 una sua fotografia è stata scelta per la copertina di “La misura”, romanzo di Gabriella Pirazzini (Giraldi Editore). Nel 2019 è stata pubblicata una sua intervista su Spectrum, bookzine di Cultura Fotografica a cura di Enzo Gabriele Leanza. Attualmente vive a Imola ed è docente di matematica e scienze.

FIAF

Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un’associazione senza fini di lucro, attenta da sempre alle tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale. In settant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net

CIFA

Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per volontà della FIAF, la più importante e meglio organizzata associazione fotografica nazionale non professionale. La sua diffusione sul territorio nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale e culturale permettono al Centro di porsi come osservatorio privilegiato sulla fotografia. L’attività del Centro pone particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione della fotografia italiana del periodo storico che parte dall’ultimo dopoguerra. Di fondamentale importanza è l’impegno nel campo della conservazione, inventariazione, catalogazione e riproposizione al grande pubblico del proprio patrimonio fotografico. A questo scopo sono stati approntati dei locali realizzati secondo le più recenti normative sulla conservazione del materiale fotografico e sta per partire una campagna di inventariazione e catalogazione dei fondi già acquisiti, da realizzarsi con programmi che permettono di interfacciare i dati con quelli delle altre istituzioni culturali italiane.

