Processione di Santa Croce e Luminara: le disposizioni in tema di sosta e viabilità, luci e rumori

LUCCA – La sera del 13 settembre, come ogni anno, sfilerà per le strade del centro storico la Processione di Santa Croce a cui farà da sfondo la tradizionale Luminara. Si ricorda che a Itinera in piazzale Verdi (orario continuato dalle 9 alle 19) si trovano i lumini in distribuzione gratuita.

Dal Comune sono state predisposte specifiche ordinanze per garantire il buono svolgimento delle celebrazioni. Il percorso della processione ha inizio da piazza San Frediano per poi snodarsi in via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza S. Giovanni per arrivare al Duomo in piazza San Martino.

In particolare, dal 12 al 15 settembre in piazza San Frediano viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” per i velocipedi parcheggiati nelle rastrelliere, saranno spostati i portabiciclette e sarà abbassato il dissuasore di transito mobile. Verranno rimossi inoltre i dissuasori di transito in piazza San Frediano e via del Molinetto.

Disposizioni per giovedì 13 settembre – Il 13 settembre, a partire dalle ore 15, vengono progressivamente posizionate le barriere antisfondamento “New Jersey” in porta Santa Maria e anche in corrispondenza delle intersezioni con via Buiamonti e via del Gonfalone e ai seguenti incroci: via San Giorgio – via Cesare Battisti, via San Paolino nei pressi della Chiesa, via Vittorio Emanuele – via Burlamacchi, via Vittorio Veneto – Corso Garibaldi, via San Girolamo – corso Garibaldi, via delle Trombe – piazza Antelminelli, piazza Bernardini – via Santa Croce (lato ovest).

Inoltre, dalle ore 15 alle ore 24, viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” sull’intera piazza Santa Maria mentre, dalle ore 15 alle ore 24, entra in vigore il “divieto di transito” attraverso Porta Santa Maria, in piazza Santa Maria e in via Buiamonti (eccetto biciclette, motocicli, autovetture, mezzi di soccorso e di trasporto pubblico locale, taxi, n.c.c., mezzi per interventi urgenti di pubblica utilità, mezzi di Sistema Ambiente per la raccolta rifiuti, mezzi per il trasporto di medicinali urgenti e di servizio alle persone con disabilità, medici e autorizzati).

Dalle ore 18.30 alle ore 21.30, poi, il “divieto di sosta con rimozione coatta” interessa anche la porzione sud-ovest del parcheggio in piazza Martiri della Libertà per permettere la salita e la discesa dei gruppi partecipanti alle celebrazioni.

Dalle ore 16 e fino al termine della processione vige il “divieto di sosta con rimozione coatta” per i velocipedi parcheggiati nelle rastrelliere in piazza San Martino. “Divieto di sosta con rimozione coatta” anche in via della Cavallerizza (compreso gli slarghi antistanti i nc, 6,7 3 9, via dei Carrozzieri (compreso lo slargo antistante i nc. 23 e 27, piazza San Frediano, via San Frediano, piazza del Collegio, via Cesare Battisti nel tratto compreso tra via San Frediano e via della Fontana).

Dalle ore 17 fino al termine delle celebrazioni è istituito il “divieto di transito” in: piazza Santa Maria (area centrale e area antistante la rampa di piazza Santa Maria), via della Cavallerizza, via dei carrozzieri, piazza San Fediano, via San Frediano, piazza del Collegio (eccetto autorizzati), via San Girolamo nel tratto tra Corso Garibaldi e piazza del Giglio, via Vittorio Emanuele tra l’accesso a piazza S.Alessandro e via Vittorio Veneto, via delle Trombe nel tratto tra via Vallisneri e piazza Antelminelli, in via dell’Arcivescovato all’intersezione con piazza Antelminelli.

Viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” (eccetto i veicoli delle Autorità che partecipano alla Processione), per 50 stalli di sosta in una parte del parcheggio Palatucci e, in particolare, nella porzione adiacente a via delle Tagliate di Sant’Anna compresa tra il varco di accesso e il varco di uscita.

Previsti anche una serie di modifiche parziali alle linee Vaibus. Il percorso della Lam Blu Nave/Sant’Angelo – Ospedale San Luca cambierà nel tratto compreso tra piazzale Boccherini e via del Peso, la Linea 5 “Sant’Anna – Mugnano” viene modificata nella percorrenza tra piazzale Verdi e stazione ferroviaria mentre, la Lam Verde Tagliate – Stazione Fs, nel tratto compreso tra piazza Santa Maria e via del Peso.

Inoltre, dalle ore 18 e fino al termine della celebrazione il “divieto di transito” è in vigore sull’intero percorso della Processione. Viene inoltre riservata un’area per i diversamente abili in piazza Napoleone per assistere al passaggio del corteo religioso, civile e storico..

E’ in vigore anche il “divieto di sosta con rimozione coatta” per i velocipedi parcheggiati nelle rastrelliere in piazza San Michele (lato sud), piazza Napoleone (angolo sud-ovest e nell’area antistante l’Istituto Passaglia), piazza S.Martino e lungo tutto il percorso della Processione se di intralcio con il corteo.

Dalle ore 19 e fino al termine della manifestazione inoltre sono in vigore sia il “divieto di transito” – eccetto veicoli espressamente autorizzati – sia il “divieto di sosta con rimozione coatta” lungo tutto il percorso interessato dalla Luminara.

Infine, dalle ore 16 (fino al termine delle celebrazioni), i veicoli dei residenti, delle autorità, delle associazioni partecipanti alla celebrazione, possono transitare sulla passeggiata delle Mura Urbane limitatamente al tratto compreso tra piazza S. Maria – rampa piazza S. Maria e la rampa baluardo S.Donato, con possibilità di discesa dalla rampa Baluardo S.Frediano e dalla rampa baluardo S. Donato.

Luci e rumori – Un’altra specifica ordinanza prevede che, negli spazi e nelle aree illuminate con i caratteristici lumini della Luminara”, siano tenute spente le sorgenti luminose interne ed esterne degli edifici durante il passaggio della Processione dalle ore 20 alle ore 22.45 del 13 settembre. Nello stesso orario, lungo il percorso del corteo e nelle zone limitrofe, è inoltre interdetto l’uso di qualsiasi fonte sonora proveniente da strumenti o apparecchiature musicali.

Spettacolo pirotecnico – Al termine delle celebrazioni, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Per motivi tecnici e di tutela della pubblica sicurezza, il 13 settembre dalle ore 9 alle ore 24, viene istituito il divieto di transito veicolare in via della Scogliera, nelle frazioni di San Marco e Sant’Anna, nel tratto compreso tra la Terrazza Petroni e l’intersezione con via del Tiro a Segno.

FIERA DI SANTA CROCE (14 SETTEMBRE) E LE FIERE DEL SETTEMBRE LUCCHESE

Il 14 settembre nel quartiere di Borgo Giannotti si svolgerà la tradizionale fiera di Santa Croce. Le altre fiere in programma sono quelle di San Matteo il 21 settembre e San Michele il 29 settembre. Inoltre, altri appuntamenti sono in programma anche per il 16 e per il 23 settembre.

Per garantire lo svolgimento delle manifestazioni ci saranno modifiche alla viabilità e alla sosta il 14 settembre, dalle ore 01 alle ore 08 del giorno successivo, e i giorni 16, 21, 23 e 29 settembre dalle ore 06 alle ore 08 del giorno successivo.

L’ordinanza prevede il posizionamento progressivo delle barriere antisfondamento “New Jersey” in corrispondenza delle intersezioni di via Borgo Giannotti con via dei Salicchi, rotatoria piazza Martiri della Libertà e via del Brennero; in via Passaglia all’intersezione con via Civitali e all’incrocio con via Ridolfi e, infine, in via delle Tagliate a San Marco all’intersezione con via Passaglia.

Viene istituito il “divieto di transito con rimozione coatta” su ambo i lati di traversa quarta in via delle Tagliate di San Marco, via Ridolfi e via Borgo Giannotti; lo stesso divieto sarà in vigore anche in piazza della Croce, via Passaglia (tratto compreso tra il nc. 270 e l’intersezione con via Civitali, ambo i lati), via delle Tagliate di San Marco (tratto compreso tra piazza della Croce e intersezione con via Passaglia, ambo i lati), area di parcheggio posta a est di via Galilei, viabilità a margine di piazzale Don Baroni (tratto compreso tra il primo accesso al “parcheggio Tagliate” – posto in prossimità dell’intersezione con via delle Tagliate a San Marco – e l’intersezione con Traversa quarta di via delle Tagliate di San Marco, ambo i lati).

Il “divieto di transito” sarà in vigore in via Borgo Giannotti, piazza della Croce, via del Brennero (tratto compreso tra l’intersezione con via di S.Marco e l’incrocio con via Borgo Giannotti), via Passaglia (tra l’incrocio con via Borgo Giannotti e quello con via Civitali), via delle Tagliate di San Marco (tra piazza della Croce e l’intersezione con via Passaglia), area di parcheggio posta a est di via Galilei, viabilità a margine di piazzale Don Baroni (stesso tratto interessato dal “divieto di transito con rimozione coatta”), pista ciclabile “Puccini” nel tratto interessato dal posizionamento dei banchi in prossimità dell’intersezione con la viabilità a margine di piazzale Don Baroni.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale viene parzialmente modificato il percorso della Lam Verde Stazione Fs – Tagliate Parcheggio nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e il capolinea Tagliate Parcheggio. La nuova percorrenza prevede: capolinea Fs (…), piazza Martiri della Libertà, via Barsanti e Matteucci, via delle Tagliate di San Marco, capolinea Tagliate Parcheggio.

Per quanto riguarda la “Fiera del bestiame”, nei giorni 14, 21 e 29 settembre, dalle ore 6 alle ore 20, viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” nell’area antistante l’ingresso del Foro Boario in via per Camaiore e in via della macchia, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via per Camaiore e il numero civico 176 (accesso carrabile laterale al Foro Boario).