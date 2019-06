Procede spedito il cantiere alla Orsi, da oggi la segreteria è di nuovo operativa nell’ala sud dell’edificio

PORCARI – Procede spedito il cantiere alla scuola primaria Orsi-La Pira. Dopo il suono dell’ultima campanella, anticipato a venerdì 7 giugno alle 12, sono immediatamente partiti i lavori più urgenti, per mettere in condizione il personale della scuola di riprendere regolarmente l’attività il prima possibile.

L’impresa ha lavorato per tutto il fine settimana – e nella giornata di lunedì, festa del Santo Patrono – per traslocare la vecchia segreteria nella nuova sede provvisoria nell’ala sud dell’edificio. Nel pomeriggio di ieri (10 giugno) il vicesindaco e assessore ai LLPP Franco Fanucchi, in compagnia di una responsabile dell’Istituto, ha verificato il corretto funzionamento di tutti gli apparati informatici e della rete Internet, e come previsto da martedì il personale docente e non docente ha potuto far rientro a scuola per cominciare gli scrutini.

Durante il weekend la ditta ha provveduto anche a rimuovere tutti gli arredi e ricollocare quelli necessari per svolgere l’attività di chiusura dell’anno scolastico. Tutto il resto è stato provvisoriamente stoccato nel locale palestra. Contemporaneamente è partito anche lo smontaggio di infissi, radiatori e sanitari.

“Ho voluto personalmente verificare che il cronoprogramma stabilito fosse stato perfettamente rispettato – commenta Fanucchi -, per consentire alla segreteria di tornare ad essere operativa nel più breve tempo possibile. Da oggi l’impresa può cominciare anche la parte più impegnativa dell’intervento”.