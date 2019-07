“Problemi idrici nelle frazioni di Massarosa: gravi danni alle attività”

MASSAROSA – Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara si fa portavoce del malcontento di numerose attività per le difficoltà di approvvigionamento idrico, che stanno colpendo alcune zone del Comune di Massarosa.

«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni, soprattutto da Gualdo e Montigiano – si legge in una nota – che lamentano l’assenza d’acqua dalle 13 di mercoledì: si tratta di zone dove sono presenti numerose attività ricettive oltre a pubblici esercizi e ristoranti, per i quali diventa impossibile servire i tanti turisti presenti in questo periodo estivo.

Si tratta di un danno enorme, non sappiamo se frutto della poca perizia dei tecnici o di una rete idrica ormai al collasso che necessita di pesanti ristrutturazioni. Quello che è certo è che si tratta di una situazione che fatichiamo a comprendere come possa accadere e che va a discapito dell’immagine turistica del nostro territorio. Qualora non dovesse esserci immediata e permanente soluzione, le varie attività stanno valutando se citare Gaia per danni presso le sedi competenti.»