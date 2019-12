Pro loco provincia di Lucca, arrivano i contributi del Consiglio regionale

TOSCANA – <<Anche quest’anno, attraverso il bando del Consiglio regionale, le Pro loco della provincia di Lucca riceveranno un contributo a sostegno del prezioso lavoro che svolgono nei nostri territori. In totale sono ventitré le Proloco lucchesi destinatarie del finanziamento regionale, pari 1.097,17 euro ciascuna. Ci tengo a sottolineare come tutte queste associazioni locali, da sempre impegnate nella promozione e nella diffusione dell’accoglienza turistica, rappresentino ormai presidi non solo importanti ma irrinunciabili per il corretto funzionamento della diffusione delle informazioni, la gestione dei servizi, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali. La loro presenza contribuisce a far conoscere le attività e le bellezze della nostra provincia ed è più che doveroso che dalle istituzioni regionali arrivi loro un sostegno in termini di risorse economiche>>. È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Ambiente e territorio dando notizia dell’esito del bando regionale.

Di seguito l’elenco delle Proloco della provincia di Lucca che riceveranno un contributo del Consiglio regionale.

PRO LOCO MINUCCIANO

PRO LOCO GALLICANO

PRO LOCO QUERCETA

PRO LOCO COREGLIA ANTELMINELLI

PRO LOCO MARIGNANA

PRO LOCO MASSAROSA DAL LAGO AL PADULE

PRO LOCO SANTA MARIA ASSUNTA – Barga

PRO LOCO LA COMPAGNIA DEL TOSCO – Minucciano

PRO LOCO CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

PRO LOCO BARGECCHIA

PRO LOCO BARGA

PRO LOCO BORGO A MOZZANO

PRO LOCO TORRE DEL LAGO PUCCINI

PRO LOCO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

PRO LOCO BALBANO-NOZZANO-OLTRESERCHIO

PRO LOCO CAMPORGIANO

PRO LOCO BENABBIO IL CASTELLO DEI LUPARI

PRO LOCO BAGNI DI LUCCA

PRO LOCO MONTECARLO

PRO LOCO PIAZZA AL SERCHIO

PRO LOCO SERAVEZZA

PRO LOCO VILLA COLLEMANDINA

PRO LOCO FORTE DEI MARMI