Pro loco, contributi dalla Regione per 18 associazioni lucchesi. Baccelli e Giovannetti: “Importante supporto a chi tiene viva cultura e tradizione dei territori”

LUCCA – Sono 18 le ProLoco della provincia di Lucca che beneficeranno di contributi straordinari per l’anno 2018 grazie alla legge promossa dal Consiglio regionale. Si tratta di quelle attive a Castelnuovo Garfagnana, Barga, Gallicano, Torre del Lago, Borgo a Mozzano, Filecchio, Seravezza, Coreglia, Massarosa, Sillano, Seravezza, Camaiore, Villa Collemandina, Minucciano, Lago al Padule, Massarosa, Piazza al Serchio, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi. Il contributo è stato ripartito ugualmente fra tutte, ogni associazione riceverà 1.304 euro e finanzierà iniziative “idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali”. Ne danno notizia Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, consiglieri regionali Pd.

“Il Consiglio regionale ha messo in campo un utile supporto a associazioni da sempre impegnate sui territori per finanziare progetti destinati a valorizzare la promozione culturale e turistica locale. – spiegano i consiglieri – Sono realtà importantissime che spesso con grande fatica organizzano eventi di ogni genere per far conoscere storia e tradizioni locali. Un patrimonio che non può rischiare di essere messo in discussione dalle tante difficoltà ma che piuttosto va incentivato e promosso. Questo contributo una tantum è intanto una piccola boccata d’ossigeno, un segnale dell’attenzione da parte della Regione all’importante lavoro portato avanti da queste associazioni. L’auspicio è che le istituzioni continuino a sostenere chi è in prima linea per animare il territorio e promuovere cultura, storia e tradizioni”.