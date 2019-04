Primo maggio nel segno di Marina in Fiore. A Tonfano è sbocciata la primavera

PIETRASANTA – Fiori e piante protagonisti per tutto il giorno sono il colorato pretesto per una passeggiata nel cuore commerciale della Marina tra shopping, arte e mare. La storica manifestazione dedicata ai fiori, piante, arredi da giardino, bricolage, orti e tanto altro organizzata quest’anno dal Comune di Pietrasanta punta forte sulla qualità della proposta florovivaistica portando nel cuore commerciale di Marina una selezionata galleria di aziende agricole, garden, hobbisti ed artigiani.

La kermesse primaverile è tornata, come ogni anno, ad animare il centro di Tonfano con produttori di fiori e piante dai più comuni e stagionali ai più ricercati come le piante grasse, artigiani specializzati nell’arredo da giardino, articoli per giardinaggio, erboristeria, editoria ma anche fiori secchi e artificiali.

La fiera promozionale si snoda, come da copione, tra le strade del centro della frazione di Marina di Pietrasanta, coinvolge via Versilia, viale Carducci, via Donizetti, Piazza XXIV maggio, via Cairoli e via Leonardo da Vinci.

Non solo fiori; ad ampliare l’offerta di intrattenimento ci sarà anche il mercatino collaterale degli hobbisti e degli operatori dell’ingegno con le loro creazioni, monili, oggettistica in tessuto, pietra, legno, sughero, carta, pelle, terracotta, ceramica e gesso, sempre attinenti al mondo delle piante e del giardinaggio.