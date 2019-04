Primo maggio a Capannori, concerto grazie a partnership fra pubblico e privato

CAPANNORI – Cresce l’attesa per il concerto del Primo Maggio a ingresso gratuito a Capannori. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e della buona musica che vedrà salire sul palco della rinnovata piazza Aldo Moro Cristina d’Avena & Gem Boy Show alle ore 17, i Ros alle ore 18.30 e Simone Cristicchi alle ore 19.30. In apertura, alle 15 ci sarà la finale di Artémica, contest per band di giovani musicisti, mentre dalle 21.30 il pubblico potrà ballare con il dj set di Linda Loud. Complessivamente il “concertone” durerà circa 8 ore.

La manifestazione, promossa dall’amministrazione Menesini e organizzata da Leg (Live Emotion Group), vede il consolidamento della partnership fra soggetti pubblici e privati, già adottata per le edizioni del 2018 e del 2017, per offrire una manifestazione di qualità abbattendo i costi per l’Ente; il contributo a carico del Comune di Capannori è infatti di 39 mila euro. Il resto dei costi sono sostenuti da sponsor istituzionali, Regione Toscana, Gesam Reti e Acque Spa, e da sponsor privati: Tecnopaper, linea Naturanda, Cir Food, Smurfit Kappa, Alliance Farmacie Comunali, Gesam Gas & Luce, Italmatic, Time, Selene, Costruire, Caplac Latte San Ginese, L’evento e Sounds BeSt. Molti di questi soggetti hanno rinnovato la sponsorizzazione rispetto allo scorso anno; a questi se ne sono aggiunti di nuovi.

“Ringrazio tutti gli sponsor per l’importante sostegno economico che ci consente di offrire un concerto del Primo Maggio di grande qualità. L’alto numero di adesioni è un’ulteriore conferma che quello di Capannori è fra gli appuntamenti principali in ambito nazionale in occasione della Festa del Lavoro – commenta il sindaco, Luca Menesini -. Quella di mercoledì sarà una giornata che metterà al centro la musica e il lavoro. Accanto ad artisti di fama nazionale, che richiameranno pubblico di tutte le età, e alle band emergenti, ci saranno infatti stand delle organizzazioni sindacali per parlare di lavoro e dei diritti dei lavoratori, e delle associazioni del territorio. Invito quindi tutti a venire a Capannori nella nuova piazza Aldo Moro per partecipare a questo grande evento”.

Il programma.

Il concerto del Primo Maggio si aprirà alle 15 con la finale del contest “Artemica – Musica dentro” che promuove la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di band, autori e cantautori emergenti che risiedono in Toscana. Per la vittoria si sfideranno le tre band che hanno superato le eliminatorie che si sono svolte all’ostello “La Salana” di Capannori: Good Old Shake di Lucca, Ful (Fortissimi Uomini Lampo) di Piano della Rocca (Borgo a Mozzano) e Millenium Bug di Viareggio.

Alle ore 17 si esibirà Cristina D’Avena assieme ai Gem Boy. Eseguiranno le sigle più amate di tutti i tempi con un un repertorio di cui Cristina D’Avena è regina incontrastata riuscendo ad incantare il pubblico di ogni età.

Alle ore 18.30 si esibiranno i Ros, una giovane ma già famosa band rock-punk toscana formata da Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo Peruzzi, che ha iniziato la propria ascesa nel 2017 con la partecipazione a X- Factor qualificandosi per la semifinale e lanciando il brano ‘Rumore’. La band ha inoltre partecipato all’ultima edizione di Sanremo Giovani.

Alle 19.30 farà il suo ingresso sul palco Simone Cristicchi, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo dove con il brano ‘Abbi cura di me” si è aggiudicato il ‘Premio Sergio Endrigo’ per la migliore interpretazione e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Cristicchi farà il suo primo live dopo Sanremo proprio a Capannori e proporrà molti brani del suo repertorio.

La manifestazione si chiuderà in bellezza dalle 21.30 con la dj Linda Loud che nel 2012 è stata una dei primi dj toscani ad importare nuovi generi che spopolano oltreoceano e oltremanica tra cui trap, jersey club, ghetto house, rap underground e Uk bass. Nel 2013 inventa un nuovo modo di fare clubbing, fondando a Lucca il coraggioso progetto Ultra Twist, di cui è anche dj resident, ancora attivo.

Nelle zone attorno a Piazza Aldo Moro ci saranno molti posti auto gratuiti.