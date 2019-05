Primo festival di aquiloni a Lido di Camaiore

Non solo. In diversi stabilimenti balneari saranno attivati dei laboratori per spiegare a bambini e ragazzi le tecniche per costruire un aquilone in casa. Riveleranno anche qualche segreto per sfruttare meglio la corrente del vento. Sabato sera lo spettacolo si sposta in piazza Umberto. A partire dalle 21.15 in programma uno spettacolo di danza e musica con l’associazione K-Antares durante la quale saranno premiati anche i bambini che hanno realizzato l’aquilone più bello durante un progetto avviato nelle scuole. Atteso anche uno spettacolo di aquiloni luminosi. Il tutto con la conduzione di Claudio Sottili. Sarà effettuata anche una raccolta fondi per Aipd Versilia presso tutti i laboratori in spiaggia: soldi che servono all’associazione per la costruzione della Cada del Dopo di Noi.

Lo spettacolo con questi silenziosi giganti del cielo si ripete per tutta la giornata di domenica, dalle 10 alle 18: anche in questo caso diversi stabilimenti della zona del Secco ospitano laboratori pratici oltre alle esibizioni degli aquiloni.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione albergatori, balneari e commercianti (Abc) di Lido di Camaiore è stata organizzata assieme a PM Model e anche grazie al supporto di diversi sponsor: Larini x Car, acqua FonteViva, Kartè e Cremeria Opera di Lucca. L’evento gode del patrocinio del Comune di Camaiore.