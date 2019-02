Primi ospiti per Lucca Classica Music Festival: a Luccca Salvatore Accardo e l’Orchestra da Camera Italiana

LUCCA – Lucca Classica Music Festival si avvicina e l’organizzazione svela i primi ospiti dell’edizione 2019, in programma dal 2 al 5 maggio. Si inizia con pezzo da novanta della musica classica mondiale, il violinista e direttore d’orchestra Salvatore Accardo, che sarà a Lucca sabato 4 maggio alle 21 al Teatro del Giglio. Considerato tra le figure più prestigiose della scena musicale internazionale, Accardo guiderà l’Orchestra da Camera Italiana, orchestra di archi da lui fondata, nata nel 1996 come risultato di un progetto maturato nei lunghi anni di esperienza didattica presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona. L’Orchestra da Camera Italiana, infatti, è l’unica al mondo in cui i componenti provengono tutti dalla stessa scuola di alto perfezionamento e si caratterizza per un’unità espressiva e una tecnica senza pari.

Per il concerto lucchese, Accardo e la “sua” orchestra eseguiranno la Sonata a quattro n.2 in la maggiore di Gioacchino Rossini, il Quartetto in mi minore di Giuseppe Verdi (nella versione per orchestra d’archi) e La Campanella dal Concerto per violino e orchestra n. 2 in si minore di Niccolò Paganini.

Il maestro Accardo sarà protagonista anche della mattinata di domenica 5 maggio, quando terrà una conversazione con il giornalista e critico musicale Angelo Foletto a Palazzo Ducale.

Anche per questa edizione, saranno oltre 80 gli appuntamenti (per lo più gratuiti) di Lucca Classica, che propone concerti sinfonici, musica da camera, guide all’ascolto, eventi per i bambini e le famiglie. Ancora una volta la città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso capace di attrarre e coinvolgere migliaia di persone, come è successo nelle precedenti edizioni.

Il programma dettagliato del festival, che per l’edizione 2019 prevede anche la prestigiosa collaborazione con il Cortile dei Gentili – realtà che trova il suo riferimento nel cardinal Gianfranco Ravasi – sarà annunciato nelle prossime settimane e sarà ricco di novità ed eventi di grande rilievo. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro del Giglio a partire dall’inizio di marzo.

Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese, dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In sole quattro edizioni è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo tra i festival culturali italiani tanto da essere citata nei volumi Musica e Europa dell’Enciclopedia Treccani. Il Festival gode delle prestigiose media partner di Rai Radio3, Amadeus, Sky Classica HD e dall’edizione 2019 dei mensili Gardenia e Bell’Italia del gruppo Cairo Editore.