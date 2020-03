Prevenzione, protezione, sicurezza: le ricadute del Decreto governativo sulle attività nel Comune di Seravezza

SERAVEZZA – Alla luce dei provvedimenti disposti ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 si danno di seguito alcune informazioni relative ai servizi pubblici e agli eventi programmati nel Comune di Seravezza.

Attenendosi alle indicazioni del Decreto governativo e agli accordi presi ieri sera in sede di Conferenza dei Sindaci sono annullati anche a Seravezza tutti gli eventi pubblici di iniziativa comunale. Sono pertanto sospese le attività della Biblioteca comunale “Sirio Giannini” (inclusi gli eventi come la “Bibliotombola” già annunciata) e della Sala di lettura di Querceta. I prestiti librari sono temporaneamente sospesi. Per informazioni al riguardo contattare lo 0584 757771.

Gli uffici comunali e l’Informagiovani resteranno aperti al pubblico ma saranno accessibili solo su appuntamento. Si invitano gli interessati a prendere appuntamento telefonando ai numeri dei rispettivi uffici reperibili sul sito web del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it). Negli uffici e in tutti gli ambienti aperti al pubblico si raccomanda di attenersi ai consigli di carattere igienico emanati dalle autorità sanitarie e ad evitare assembramenti. Per quanto possibile, avvalersi degli strumenti telefonici e telematici per informazioni, richieste, inoltro di documenti e atti. Una circolare interna diffusa questa mattina a tutti i settori dell’ente indica le nuove modalità di ricevimento e le disposizioni riguardanti la sanificazione degli spazi più esposti.

Si conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo. Questo pomeriggio si terrà un incontro fra autorità comunali, personale e dirigenza scolastica per valutare le modalità di eventuali attività didattiche a distanza, per lo svolgimento delle quali l’Istituto comprensivo conferma di avere professionalità e tecnologie adeguate.

L’ultimo spettacolo della stagione teatrale alle Scuderie Granducali di Seravezza, “Delicato come una Farfalla e Fiero come un’Aquila” di e con Elisabetta Salvatori, previsto per il giorno 12 marzo, è stato posticipato al giorno 7 aprile, ore 21:15. Il gestore del Cinema delle Scuderie Granducali ha deciso di annullare la programmazione di questo week-end (da giovedì 5 a domenica 8 marzo) riservandosi la facoltà di dare successive indicazioni riguardo agli spettacoli della prossima settimana.

Riguardo alle manifestazioni pubbliche, le disposizioni nazionali rendono obbligata la scelta di cancellare la fiera di San Giuseppe, patrono di Querceta, prevista per il prossimo 19 marzo nel centro del paese e nell’area verde di via Alpi Apuane. Si sta valutando la possibilità di recuperare la festa con altre modalità e in altro periodo dell’anno. Vengono al momento confermati i mercati settimanali previsti nelle diverse località del territorio comunale. Alle attività commerciali è stato distribuito questa mattina materiale informativo da esporre al pubblico con le precauzioni igieniche alle quali è consigliato attenersi.

L’associazione che cura le attività sportive della piscina comunale ha deciso di confermare l’apertura dell’impianto e la prosecuzione delle attività con le precauzioni dettate dal decreto governativo di ieri. A tale proposito si rinnova la raccomandazione a tutti i privati che promuovono manifestazioni ed eventi e a chi gestisce lo sport di base e le attività motorie in genere ad attenersi alle disposizioni del Decreto pubblicato, con particolare riferimento ai commi (b) e (c) dell’articolo 1. Questa mattina un’informativa al riguardo è stata inviata dagli uffici comunali a tutte le associazioni, sportive e non, che svolgono attività sul territorio di Seravezza.

Per informazioni e aggiornamenti sull’emergenza coronavirus il Comune di Seravezza ha attivato sul proprio sito web uno spazio dedicato raggiungibile al link: bit.ly/coronavirus_seravezza.