Prevenzione incendi: attivati i servizi di vedetta e pattugliamento

LUCCA – Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha attivato il programma di prevenzione degli incendi boschivi che, oltre all’informazione a tutti i cittadini sulle norme e sui comportamenti da tenere durante tutto il periodo a rischio, ha visto l’attivazione di due servizi specifici, uno di vedetta e uno di pattugliamento del territorio attraverso apposite convenzioni con altrettante associazioni di volontariato.

L’assessore all’ambiente e alla Protezione Civile Francesco Raspini ieri mattina ha effettuato un sopralluogo al servizio di vedetta di Montecatino che, con il suo panorama, tiene d’occhio una vasta area del territorio comunale. Il servizio è gestito dall’associazione VALPAC grazie all’impegno del volontario Mauro Sorbi e si attua attraverso un collegamento radio e telefonico con la sala operativa unificata della Regione attiva 24 ore su 24 e il Centro operativo provinciale ai quali vengono segnalati immediatamente eventuali fumi o focolai che si sviluppano sul territorio, in modo da rendere più tempestivo possibile l’intervento delle squadre sul posto. Un altro servizio è quello di pattugliamento che viene effettuato dal Gruppo volontari antincendio di Vorno sul territorio comunale. L’associazione, in giorni prestabiliti, ha il compito di segnalare eventuali focolai e intervenire subito con una squadra attrezzata e addestrata allo scopo.

L’amministrazione comunale ricorda che in corso il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto per tutto il periodo a rischio stabilito dalla Ragione Toscana, vale a dire fino al 31 agosto. E’ inoltre vietata qualsiasi accensione di fuochi, fatta eccezione per quelli in bracieri e barbecue nelle abitazioni, nei giardini di pertinenza e nelle aree attrezzate, ovviamente rispettando tutte le prescrizioni del caso. Si invitano inoltre i cittadini a prestare particolare attenzione per evitare tutta una serie di azioni a potenziale rischio, come l’utilizzo di strumenti a fiamma libera, lo stoccaggio all’aperto di paglia e fieno, nonché ad effettuare la pulizia di terreni incolti dove la proliferazione di rovi e sterpaglie possono rappresentare un pericolo per lo sviluppo di incendi.

In caso di avvistamento di incendi, i cittadini sono invitati a segnalare prontamente ai seguenti numeri telefonici: 800/425425 – Sala operativa della Regione Toscana; 115 – Vigili del Fuoco. Chi vuole restare aggiornato su tutte le info di pubblica utilità e, più in generale, su tutti gli avvisi di protezione civile può unirsi al canale Telegram del Comune di Lucca oppure può registrasi al link www.comune.lucca.it/infopop per ricevere sms, newsletter o chiamate a casa.