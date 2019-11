Prevenire e gestire le infezioni: corso formativo a Capannori sul “Percorso sepsi”

CAPANNORI – Si svolgerà lunedì prossimo 2 dicembre, dalle ore 8:30, all’auditorium del centro sanirario Asl in piazza Aldo Moro a Capannori (LU), l’evento di formazione “Strategia aziendale per la prevenzione e gestione delle infezioni: il percorso sepsi”. Il corso ha come responsabile scientifico Cesare Fabrizio Benanti, della Terapia intensiva dell’ospedale di Lucca, ed è indirizzato in particolare a infermieri, medici e farmacisti.

La sepsi è una risposta anomala dell’organismo ad un’infezione, con conseguente sviluppo di insufficienza d’organo fino alla comparsa di shock (shock settico). Il tema è di particolare rilevanza perché se la sepsi è riconosciuta e trattata entro le primissime ore, la possibilità di sopravvivenza aumenta notevolmente. Per questo i sistemi di riconoscimento precoce ed un trattamento efficace sono fondamentali per aumentare il tasso di sopravvivenza.

L’evento permetterà di illustrare il percorso sepsi evidenziando le attività, le competenze e il ruolo che le varie figure professionali (medico, infermiere, farmacista) svolgono per assicurare risposte adeguate ad una patologia tempo-dipendente.