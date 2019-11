Presentazioni di libri e talk: la fotografia a 360° al Photolux Festival

LUCCA – Conversazioni (talk) sulla fotografia, presentazione di libri e confronto con gli autori, anche questo è Photolux, la biennale di fotografia diretta da Enrico Stefanelli che per il prossimo fine settimana propone molte iniziative collaterali e gratuite alla manifestazione.

La biennale di fotografia, inaugurata a Lucca il 16 novembre e aperta al pubblico fino all’8 dicembre, ospiterà infatti a fianco delle 30 mostre espositive tanti eventi e permetterà al pubblico di confrontarsi, tra gli altri, anche con veri e propri “mostri sacri” della fotografia come David Appleby e Dario Mitidieri presenti con i loro scatti in due mostre. Si parte venerdì 22 novembre alle 16 all’auditorium San Micheletto con “Dialogo sul paesaggio”, lectio magistralis con il fotografo Massimo Siragusa in collaborazione con Sony.

Lo stesso giorno sono in programma inoltre due appuntamenti alla biblioteca comunale Agorà: il primo alle 17 riguarda la presentazione del libro “Gli Ultrauomini, Terrestri d’Italia in contatto con altre dimensioni” edito da CTRL books. Undici storie vere raccontate da altrettanti autori per un libro corale. Saranno presenti l’editore Nicola Feninno e Michela Benaglia, autrice del progetto fotografico “Il Selvaggio, il folle e l’orso” che accompagna i reportage narrativi del libro. Seguirà alle 18 la seconda iniziativa che vedrà invece la presentazione del volume “Gli immortali” di Alberto Giuliani, edito da Il Saggiatore. Si tratta di un libro reportage che si interroga su come l’umanità stia cercando di sconfiggere la morte. Sarà presente l’autore, mentre entrambi gli eventi saranno moderati da Chiara Ruberti.

Sabato 23 novembre invece alle 12 al Lu.C.C.A. Museum sarà la volta della presentazione del libro “Eros” (Artphilien Editions) alla presenza dell’autore Bruno Cattani. La giornata proseguirà all’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio con ben quattro iniziative. Alle 15 verrà illustrato il libro “Omo Change” (FotoEvidence Press)in compagnia dell’autore Fausto Podavini e dell’editrice Svetlana Bachevanova. Modera Dario Orlandi.

Alle 16 si parlerà invece de “L’ esplorazione spaziale: la storia e i progetti futuri della ricerca italiana”. Interverranno il presidente ENAC, Nicola Zaccheo, il geologo planetario Andrea Pacifici e il disegnatore Paolo Moncini; modera Paolo Masini. Sarà invece presentata alle 17 la graduatoria finale del premio Photoboox Award 2019, seguirà poi la presentazione del progetto vincitore “Deep in their roots, all flowers keep the light” con l’autrice Antoinette D’Addario che converserà con l’editrice Eva Maria Kunz (ceiba editions). Modera Benedetta Donato. Ultimo appuntamento della giornata, quello delle 18, quando sarà presentato insieme allo staff di redazione, il primo anno di attività di Photolux Magazine.

Saranno le musiche di Beethoven e Rachmaninoff a inaugurare gli appuntamenti di domenica 24 novembre con l’iniziativa “Mondi”. Alle 11.30 infatti all’istituto musicale “L.Boccherini” i musicisti Simone Rugani, Daniele Sabatini e Giovanni Inglese accompagneranno le straordinarie immagini ispirate allo spazio curate da Photolux Festival con i brani dei due compositori.

Alle 12 a Lu.C.C.A. Museum invece l’autrice Francesca Catastini presenterà il libro di fotografia “Petrus” edito da Kehrer Verlag.

Il pomeriggio del 24 novembre vedrà cinque iniziative sulla fotografia all’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Alle 14 i fotografi ed esperti Kel 12 e National Geographic Expeditions Michele Dalla Palma e Edoardo Agresti parleranno de “La fotografia di viaggio” mentre alle 15 sarà presentato il libro “Moon Atlas” (Damiani) in compagnia dell’autore Luca Missoni e del curatore Maurizio Bortolotti.

Si parlerà poi di tre mostre di Photolux: alle 16 il fotografo David Appleby illustrerà insieme a Dario Orlandi l’esposizione “Behind the wall”, mentre alle 17 Dario Mitidieri racconterà, conversando con Renata Ferri, il suo reportage da piazza Tienanmen infine alle 18 Francesco Cito, Bruno Segre e Patricia Franceschetti commenteranno gli scatti presenti alla mostra “Romano Cagnoni: La rivelazione umana”.

Per maggiori informazioni: www.photoluxfestival.it