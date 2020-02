Presentazione stagione ciclistica 2020 USD Montecarlo Ciclismo

MONTECARLO – Domenica 1 marzo ,presentazione ufficiale della stagione agonistica ed organizzativa dell’USD Montecarlo ciclismo.

Sarà una stagione speciale per festeggiare la ricorrenza dei 60 anni di attività, essendo stata fondata nel 1960.

Una stagione ricca di avvenimenti che saranno presentati alla Fattoria il Poggio di Montecarlo.

Il presidente Di Galante Ferdinando anch’esso e i suoi stretti collaboratori, presenteranno inoltre le tre squadre di giovani ciclisti (giovanissimi, allievi ed esordienti) allestite per il 2020

E domenica saranno ricordati gli atleti più rappresentativi che nel corso degli anni anno indossato o indossano la maglia del Montecarlo, Michele Bartoli, Marco Giovannetti, Nicholas Nesi, Luca Barla, Luigi Bianchi, Franco Martini, Simone Peschiera, Cristiano Campinoti, Matteo Ghilardi, Federico Monti e l’attuale allievo Edoardo Cipollini.

Sarà una stagione intensa a livello organizzativo con due gare giovanissimi a San Giuseppe (25 Aprile) e Porcari (19 luglio), oltre alle corse esordienti e allievi sempre sul circuito di San Giuseppe di Montecarlo, domenica 26 Aprile, giunto alla 49° edizione .

Programma ricco ed intenso, grazie al sostegno garantito da tradizionali amici e collaboratori della società lucchese presieduta da Di Galante con il vice Giancarlo Domenichini, il segretario Stefano Bendinelli, il cassiere Antonio Dalla Valle e il gruppo che fa parte del consiglio.

Per il Presidente Di Galante Ferdinando ,quest’anno ricorre il 50° anno alla guida del sodalizio lucchese e proprio il consiglio direttivo , atleti, ospiti, e lo staff tecnico non mancheranno di festeggiare anche questo avvenimento .

Un ringraziamento speciale vada a tutti gli sponsor che sostengono ogni anno le nostre iniziative sportive , dall’amministrazione comunale di Montecarlo , con il sindaco Federico Carrara e il vice sindaco con delega allo sport Marzia Bassini che, attraverso il patrocinio del comune , seguiranno le varie iniziative, in particolare quest’anno a settembre ,in occasione della “Festa del Vino” (a Montecarlo il famoso bianco è un’assoluta eccellenza) ci sarà una mostra fotografica e storica sui 60 anni della società con foto, materiale vario e bici.

Ma oltre ai festeggiamenti per i 60 anni di attività, c’è da ricordare anche i risultati ottenuti dello scorso anno (35 tesserati e 22 vittorie).

Per quanto riguardano le squadre ,nel 2020, saranno 13 i giovanissimi, 12 gli esordienti e 10 gli allievi con il Campione toscano esordienti 2° anno del 2019 Edoardo Cipollini, nipote del campione del mondo Mario Cipollini, che sarà al debutto negli allievi.

Lo staff tecnico completo del Montecarlo per questa stagione è così composto:

ALLIEVI: Cepa Andrea, Cipollini Edoardo, Costantini Lupu, Bambini Tommaso, Giovannini Daniele, Giusti Leonardo, Ferhati Denis, Lipparelli Niccolò, Rruga Blendi, Sbrana Thomas. (Ds Pierantonio Avanzinelli, Sauro Bertoncini, Samuel Burlacescu; accompagnatori Marco Pieroni, Enio Pieraccini).

ESORDIENTI: Acciari Jean Baptiste, Conti Lorenzo, Del Carlo Gabriel, Gabrielli Andrea, Landi Giacomo, Nottoli Matteo, Orsi Riccardo, Orsolini, Matteo, Rocchi, Ramon Pablo. Per il 2° anno Bandini Francesco, Moncini, Roberto, Sica Leonardo. (Ds Claudio Lucchesi, Domenico Pellegrini; accompagnatore Giuseppe Grassi.

GIOVANISSIMI: Dati Matteo, Lari Alberto, Gabrielli Lorenzo, Ginesi Daniele, Del Carlo Sebastian, Brogi Mattia, Cepa Gabriele, Citti Marco, Grassi Federico, Pierazzuoli Federico, Pieretti Alessio, Paoli Federico, Ginesi Manuel. (I Ds Michele Farnesi, Gabriele Lisci, Fabrizio Nesi).