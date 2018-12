Presentazione libro Fernando Capecchi al giardino verticale della biblioteca comunale

FORTE DEI MARMI – Il libro “Saluta tutti”, la bellissima avventura umana e professionale di Ferdinando Capecchi, il manager di spettacolo che ha scoperto personaggi come Conti, Pieraccioni, Panariello e Zucchero, sarà presentato sabato 29 dicembre alle ore 17.00 nel Giardino verticale della Biblioteca. Scritto dallo stesso Capecchi insieme al giornalista Enrico Salvadori, edito da Rai Eri, All’evento, organizzato dall’assessorato alla Cultura, condotto da Massimo Mazzolini, giornalista di Noi Tv Versilia, saranno presenti i due autori del libro, lo stesso Ferdinando Capecchi e il giornalista Enrico Salvadori.

“Saluta tutti” è una pubblicazione che racconta la storia dello spettacolo italiano degli ultimi 40 anni. Con gustosi aneddoti e particolari inediti. Fernando Capecchi nasce come venditore di piante in una zona come quella di Pistoia di vivai rinomati.

Ma la sua grande passione è lo spettacolo e diventa per passione agente di spettacolo iniziando dalle balere e dalla Case del popolo. Nel 1974 a Ramini piccolo pese alle porte di Pistoia fonda la Vegastar che gestisce tanti cantanti e ne scopre altrettanti. Cosi comincia la storia di Fernando Capecchi, manager di grandi personaggi dello spettacolo, e non è che l’inizio: c’è la svolta dell’incontro nel 1964 con Iso Ballandi, con cui lavorerà per tredici anni; l’esperienza dei grandi appuntamenti, dal Cantagiro a Miss Italia e da Castrocaro a Sanremo e molto altro; il lavoro fianco a fianco con i big della musica e del palcoscenico, tra cui Zucchero, Conti, Panariello, Pieraccioni; e poi la televisione, il cinema, i dietro le quinte e gli “on the road” del rocambolesco mestiere di agente, in decenni in cui il mondo intero cambiava, e non solo quello dello spettacolo.

Una storia irresistibile che è anche la storia del nostro Paese, raccontata con una voce autentica, scanzonata, popolare, assolutamente sorprendente.