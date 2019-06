Presentazione domani a Villa Argentina di “Il 1917 in Toscana, Proteste e conflitti sociali” di Roberto Bianchi e Andrea Ventura

VIAREGGIO – “Il 1917 in Toscana, Proteste e conflitti sociali” di Roberto Bianchi e Andrea Ventura è il titolo del libro che sarà presentato domani – mercoledì 19 giugno – alle 17,30 a Villa Argentina a Viareggio nell’ambito della rassegna “Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina” promossa e curata dalla Provincia di Lucca e, per questa specifica iniziativa, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca.

L’incontro si terrà alla presenza degli autori e di Stefano Bartolini dell’Istituto Storico Resistenza di Pistoia.

Il volume (Pacini Editore) è composto da 12 saggi che ricostruiscono con dovizia di particolari vicende della Grande Guerra e forniscono un contributo inedito su temi spesso dimenticati e mettono in rilievo culture, pratiche politiche, ideologie, relazioni sociali, linguaggi che segnarono l’ingresso della Toscana nel Novecento.

Il 1917 fu un anno di svolta per la Grande Guerra. Scandito dalle rivoluzioni in Russia, dall’intervento nel conflitto di nuovi paesi, da Caporetto, crisi alimentari, insubordinazioni e tumulti, anche per la storia della Toscana il 1917 fu l’inizio di un ciclo di proteste e rivolte che si sarebbe concluso nel dopoguerra. Emersero nella scena pubblica nuovi attori e ideali capaci di incidere sui rapporti tra Stato e società in una fase cruciale dell’età contemporanea. Nelle diverse Toscane, mezzadrili, urbane o minerarie, dalla costa agli Appennini, dalle grandi città ai borghi sparsi, riemersero antiche forme della protesta intrecciate con pratiche di lotta inedite, mentre altri centri sembravano restare immobili.

Roberto Bianchi (1966) insegna storia contemporanea all’Università di Firenze. Membro della direzione di «Passato e presente» e vicepresidente dell’ISRT, si occupa di storia sociale e politica del Novecento. Per Pacini, nel 2018 ha curato il volume La Grande Guerra lontano dal fronte. Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa 1914-1918 per Pacini Editore.

Andrea Ventura (1983) è ricercatore e docente a contratto in storia contemporanea all’Università di Pisa. Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca, si occupa di storia della conflittualità sociale, di fascismo, di antifascismo, di Resistenza e della memoria pubblica della seconda guerra mondiale.

Ricordiamo, infine, che per il periodo estivo dal martedì al sabato, la villa chiuderà alle 19 e non alle 18,30.