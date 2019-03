LUCCA – Venerdì 22 marzo alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia a Tassignano è in programma la presentazione del libro “Mi ritorni in mente. Lucchese tra storia e leggenda” (Tralerighe libri) scritto dai giornalisti Duccio Casini, per molti anni redattore de “Il Tirreno”, adesso collaboratore de “La Gazzetta dello Sport” e Luca Tronchetti, storica firma de “Il Tirreno”, entrambi da sempre attenti osservatori delle vicende dei rossoneri.

All’iniziativa saranno presenti il sindaco Luca Menesini, i due autori e numerosi ex giocatori e rappresentanti della Lucchese. A moderare l’incontro sarà l’editore Andrea Giannasi.

“Non lasciatevi ingannare dalle apparenze – scrive Alberto Cerruti, editorialista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di Rmc sport , nella sua prefazione – questo non è un libro che racconta le storie di 65 protagonisti, più o meno famosi, che hanno partecipato alla vita della Lucchese, anzi della “Pantera”, dall’inizio del ‘900 fin quasi ai giorni nostri. Questo è un atto d’amore per tutti, con un perfetto mix di nostalgia e gratitudine e un implicito ringraziamento a chi ha vinto, o a chi ha fatto di tutto per vincere, in campo e fuori”.

Storie di sport intrecciate a storie di vita. Storie di bandiere e di comprimari, di personaggi che hanno lasciato il segno e di meteore transitate senza lasciare tracce. Storie di calciatori, allenatori, preparatori, dirigenti uniti da un minimo comune denominatore: la Lucchese. Sessantacinque racconti che attraversano un secolo, ricchi di umanità e zeppi di aneddoti. Pagine scelte non tanto e non solo sulla base di presenze e di gol fatti o subiti, di rigori decisivi, di trionfi memorabili, ma per l’umanità, la genuinità, la leggerezza che trasuda dalle gesta dei protagonisti. Eroi della domenica senza tempo ed età che hanno accompagnato le nostre vite.