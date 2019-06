Presentato il XXIX Palio dei Rioni Città di Camaiore

CAMAIORE – Tutto è pronto per la XXIX edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore. La manifestazione ludi-co-sportiva, che affonda le proprie radici nella nostra tradizione popolare più dinamica, è solida e in piene forze. Tanti i traguardi degli ultimi cinque mesi e le inattese novità della prima edizione orga-nizzata dal nuovo Direttivo, in sinergica collaborazione con i tredici Rioni e i due Soci Fondatori, A.S. Camaiore Calcio e Comune di Camaiore.

LE NOVITÀ

Non solo un sistema di gioco completamente rivisitato in favore di una gara più dinamica e avvin-cente: l’ufficiale apertura ad aspiranti atleti stranieri, residenti nelle frazioni di confine di Valproma-ro e La Culla o così vicini al Comune di Camaiore da viverne la quotidianità; la richiesta di presenta-zione di un certificato medico sportivo a tutela della salute di ogni partecipante; un corso di prepara-zione per il prezioso gruppo dei Giudici di Gara; un nuovo Statuto associativo – tra i primi in Tosca-na in linea con le recenti normative – grazie al quale si è finalmente allargata la cerchia dei Soci dai soli capirione agli interi Rioni con i loro membri, esortando dunque a partecipare chiunque abbia a cuore la tradizione popolare.

IL PROGRAMMA

L’immagine scelta per il manifesto di questa edizione – due atleti avversari che si stringono la mano – non è per caso: il Palio dei Rioni si svolgerà all’insegna del sano agonismo e della massima inclusio-ne. Terminata un’entusiasmante edizione di A Scuola di Palio – il progetto didattico realizzato nelle Scuole Primarie del territorio in collaborazione con il Comune di Camaiore, cui hanno preso parte oltre 180 bambini per 88 lezioni – domenica 23 giugno il Comitato Palio porterà al pontile di Lido di Camaiore un evento dedicato ai più piccoli, aperto a tutti e a ingresso libero, per conoscere e cimen-tarsi con i giochi tradizionali del Palio dei Rioni.

L’evento, realizzato con la decisiva collaborazione del Consorzio di Promozione Turistica della Ver-silia, sarà inaugurato alle 16.00 dallo spettacolo del duo clownesco Don’t Feed The Cat di Benjamin Balthazar Lebigre e Catherine Richon, e proseguirà fino all’imbrunire con musica, giochi all’aria aperta e lo straordinario intervento delle associazioni Aiuto ai Bambini Cerebrolesi, AIPD Versilia, Il Mondo che Vorrei ONLUS Viareggio e Semplicemente Genitori.

Si proseguirà quindi, sabato 6 luglio, quando sarà la volta del tradizionale evento Aspettando il Pa-lio, con la sfilata storica nel vie del centro, in fervida collaborazione con l’associazione Amici del Medioevo, l’immancabile concorso di bellezza Miss Palio – cui da quest’anno parteciperanno le sole candidate maggiorenni – e lo spettacolo di presentazione dei Rioni alla sera, con la direzione artistica della frizzante coppia di ormai storici conduttori, Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini.

Finalmente esaurita la trepidante attesa, la XXIX edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore animerà lo Stadio Comunale da martedì 9 a sabato 13 luglio. Ben cinque serate di gare che, per la prima volta, vedranno gli oltre duecento giovanissimi atleti della VI edizione del Palio dei Rioni Ju-nior condividere il campo e il tifo del pubblico con i più grandi e i veterani. Come deciso nel 2018, infatti, a partire dalle 21.00, ogni serata a eccezione della finale dedicherà la prima ora ai giochi dei piccoli atleti, di età compresa tra 4 e 14 anni.

Ad arricchire il programma, andrà in onda sul maxischermo installato allo Stadio Comunale un cor-tometraggio in quattro brevi capitoli – uno per sera, più uno speciale – realizzato nelle scuole di Ca-maiore durante il progetto didattico A Scuola di Palio, con tutti gli alunni coinvolti in veste di prota-gonisti. Durante le serate sarà possibile acquistarne il DVD integrale.

I PARTECIPANTI

Il 2019 vede perdere temporaneamente la partecipazione del Rione Casoli e definitivamente quella del Rione Pontemazzori, ma accoglie con entusiasmo il neonato Rione Pedona.

Saranno perciò tredici gli sfidanti a contendersi il tradizionale Cencio: i Rioni Capezzano, Frati, La Badia, La Rocca, Lido, Marignana, Montebello, Montemagno-Seimiglia, Nocchi, Pieve, Tre Borghi e Vado. A tutti, il Comitato Palio augura un’ottima riuscita.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Grazie a una organizzazione parsimoniosa e al puntuale contributo del Comune di Camaiore, all’introduzione di una serata in più non corrisponderà alcun aumento dei prezzi al pubblico. L’ingresso singolo avrà un costo di €5 e permetterà a tutti di accedere alla tribuna centrale fino all’esaurimento dei posti disponibili; è previsto un prezzo ridotto, pari a €3, per i minori di 12 anni e le persone portatrici di disabilità.

Più vantaggioso che mai, l’abbonamento manterrà il costo di €17 nonostante la serata aggiunta, e in-cluderà inoltre, per tutti gli acquirenti, un buono sconto di €5 spendibile presso il punto vendita Co-nad di Camaiore; anche per gli abbonati è previsto un prezzo ridotto, pari a €12, per i minori di 12 anni e le persone portatrici di disabilità.

Il Comitato Palio ringrazia il Comune di Camaiore, l’A.S. Camaiore Calcio, i tredici Rioni, le decine di volontari resisi disponibili come ogni anno, tutti gli enti e le associazioni sopra annoverate nonché la stampa per l’affettuosa attenzione. Siamo tutti, nessuno escluso, ugualmente determinanti al futu-ro di questa grande tradizione.