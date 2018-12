Presentato il calendario degli eventi promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con le associazioni

CAPANNORI – Concerti, mercatini, aperitivi in villa, presepi, proiezioni speciali del cinema e Befana. Quest’anno a Capannori il periodo delle festività natalizie è più che mai ricco di iniziative. Gli appuntamenti, promossi dall’amministrazione comunale assieme alle associazioni del territorio sono stati raccolti dal Comune nel calendario unico degli eventi “Natale è festa a Capannori”.

Il cartellone natalizio è stato presentato stamani (mercoledì) dalla vice sindaca Silvia Amadei nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede comunale alla quale hanno preso parte anche la presidente dell’associazione Ville e Palazzi Lucchesi Vittoria Colonna di Stigliano insieme al vice presidente Giovacchino Giurlani in rappresentanza dei ‘Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e campagna’, Enrica Bambini e Riccardo Baroni in rappresentanza del presepe di Valgiano e Rossana Giusfredi in rappresentanza del Presepe di ‘Casa Gori’ a Marlia.

“Il Natale è uno dei periodi più suggestivi dell’anno durante il quale il territorio di Capannori è particolarmente attivo grazie alla passione e all’impegno di tutta la comunità – spiega la vice sindaca Silvia Amadei -. Sono davvero tanti gli appuntamenti che vengono organizzati, ognuno dei quali si richiama alla tradizione. Per valorizzare le associazioni, i commercianti e tutti coloro che contribuiscono ad animare Capannori abbiamo quindi deciso di proporre un calendario unico, una sorta di guida per non perdersi nemmeno un appuntamento”.

Il cartellone degli appuntamenti mette al centro le tradizioni. È per questo che una parte di rilievo è dedicata ai presepi, sia a quelli che si svolgono nell’area delle colline nord (San Pancrazio, Marlia, Valgiano, Tofori e San Gennaro) sia quelli che si svolgono nelle ville Mansi, Torrigiani e Gambaro e quello vivente di Ruota.

Natale è anche il periodo dei doni: quale migliore occasione di sceglierli in un mercatino dell’artigianato? I prossimi appuntamenti sono domenica 16 dicembre a Capannori centro e domenica 23 dicembre a Marlia. In entrambi gli appuntamenti sono previste anche attività rivolte ai bambini. Se, invece, si cerca un’idea che sposa l’idea dell’economia circolare, sabato 22 e domenica 23 ad Artémisia ci sarà “Lillero Il vero mercatino del baratto” dove i cittadini potranno spendere i lilleri ottenuti dagli oggetti che hanno portato a scambiare.

Diffusi su tutto il territorio sono i concerti, che si svolgeranno in prevalenza nelle chiese. Per tutti gli amanti del gusto ci saranno poi gli aperitivi in villa che uniranno la possibilità di degustare vino del territorio e di ammirare alcune fra le più belle dimore di Capannori. Gli appuntamenti sono sabato 15 dicembre e 19 gennaio alla locanda San Ginese a San Ginese di Compito la mattina, sabato 15 dicembre alle 19.30 all’agriturismo “Alle Camelie” a Pieve di Compito, domenica 16 dicembre dalle 11.30 alla Villa Fattoria Gambaro a Petrognano e sabato 12 gennaio alle ore 19.30 alla Chiusa di Nanni a Segromigno in Monte.

Altro appuntamento tradizionale delle festività natalizie è quello della Befana, con canti e consegna dei doni nei paesi e uno degli eventi più attesi di questo periodo, la Festa della Befana a Guamo dall’1 al 6 gennaio, dove si troverà anche la Casetta delle Befana.

Non mancheranno nemmeno altri eventi come laboratori per bambini e passeggiate al chiaro di luna.

Al cinema Artè sono inoltre previste proiezioni speciali tutti i giorni dal 22 dicembre al 7 gennaio ad eccezione del 24 e del 31 dicembre. I film in programma sono Capri-revolution, Ben is back e Old men & the gun.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.capannori.lu.it

Programma

Presepi

Da domenica16 dicembre a domenica 13 gennaio

Pieve di San Pancrazio (Lucca)

Presepe poliscenico della Pieve di San Pancrazio

Domenica e festivi:15.00 -19.00. Il 25 dicembre dalle 16.00 alle 19.00. (Eventuali aperture speciali su appuntamento tel. 347 8951026). Gruppo parrocchiale di San Pancrazio

Da domenica 16 dicembre a giovedì 20 gennaio

Chiesa di San Quirico in Petrojo Valgiano

Presepe di Valgiano

Festivi: 10.00 -12.20, 14.30 -19.00. Il sabato 15.00 -17.00, 25 dicembre 10 -12.30 e 16.00 -19.00. Dal 27 dicembre al 5 gennaio giorni feriali ore 15.00-19.00. Associazione Valle di Giano.

Da domenica 16 dicembre 2018 a domenica 20 gennaio (nei giorni di domenica ore 14-19)

Ruota

La via dei Presepi. 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese. Musica, teatro ed altre iniziative. Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota

Da giovedì 20 dicembre a martedì 15 gennaio

Residenza Sanitaria Assistita “Don Alberto Gori” di Marlia

Presepe “Casa Gori” Marlia

Gruppo ACPA (Ascolto, condivisione, promozione, anziani) Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Da sabato 22 dicembre a domenica 13 gennaio.

Sabato, domenica e festivi: 14.30 -18.30

Cantine della Canonica della Chiesa Santa Maria Assunta di Tofori

Presepe Poliscenico di Tofori

Gruppo Parrocchiale di Tofori.

Da martedì 25 dicembre a domenica 6 gennaio

Domenica e festivi: 14.30-18.30

Chiesa di Santa Maria Maddalena in Castello San Gennaro

Presepe di San Gennaro

Compagnia di Santa Maria Maddalena in Castello

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 14.00-19.00

Ruota, vie del paese

XXIX Presepe vivente di Ruota

Associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990,

Parrocchia di Ruota

Concorso Presepe: momento di tradizione nella fede edizione 2018

Rivolto a famiglie, gruppi di corte e parrocchie del Compitese, promosso dal Consiglio Pastorale del Compitese

Adesioni entro il 23 dicembre. Per informazioni: tel. 333 4641571

PRESEPI NELLE CAPPELLE DEI PALAZZI DI CITTA’ E CAMPAGNA

A cura dell’associazione Ville e Palazzi Lucchesi

Cappella Villa Mansi, Segromigno in Monte

Apertura nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 dicembre

Orario: 11.30 -15.30

Cappella Santini, Villa Santini – Torrigiani, Camigliano

Apertura nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30, 31

dicembre e 1, 5, 6, 12, 13 gennaio

Orario: 11.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30

Domenica 30 dicembre ore 15.00

Canti natalizi con “Scola Cantorum” di Saione (Ar)

Villa Gambaro Petrognano

Apertura dal 15 dicembre al 6 gennaio

Orario 11.00 – 13.00 e 15.00 – 17.30

Domenica 16 dicembre

(vedi programma Natale Aperitivi in villa… e non solo)

Concerti

Venerdì 14 dicembre ore 21.00

Chiesa di San Pancrazio (Lucca)

Concerto di S. Lucia

Filarmonica “A. Catalani” – Marlia

Corale “Santa Cecilia” – Marlia

Sabato 15 dicembre ore 21.00

Chiesa di S.Giorgio in Parezzana

Concerto di Natale “Note sotto il faro”

Tiziano Mangani, direttore artistico e pianista, Carla Giometti soprano, Nadia Lencioni pianista, Dinorah Abela violinista,

Corale di Verciano e Santa Felicita, Le offerte raccolte durante la serata saranno utilizzate per il ripristino dell’organo.

Associazione Il Faro

Domenica 16 dicembre ore 18.00

Chiesa San Jacopo di Lammari

Concerto di Natale 2018 Spazio Scuola

Corale “Alfredo Catalani” di Lammari

Domenica 16 dicembre ore 17.00

Chiesa di San Francesco – Lucca

Concerto di Natale 2018

Con la partecipazione dei cantanti Marco Ferradini e Charlotte Ferradini.

Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro

Domenica 16 dicembre ore 11.30

Chiesa di San Cristoforo Lucca

Concerto Lucca Puccini Days

Filarmonica “G. Puccini” di Colle di Compito in collaborazione con Anbima

Giovedì 20 dicembre ore 21.30

Chiesa parrocchiale di Colle di Compito

Concerto di Natale 2018

Filarmonica “G. Puccini” di Colle di Compito

Giovedì 20 dicembre ore 21.00

Teatro Artè

Art’é Natale!

Concerto degli allievi della Scuola Civica di Musica di

Capannori con la partecipazione della “Giacomina” della

Filarmonica “G. Puccini” di Segromigno in Monte

Sabato 22 dicembre alle ore 21.00

Sala parrocchiale di Capannori

“Canti del confine”

(Gli incontri di Oltrepassare d’inverno)

Concerto degli Actias Luna, band lucchese che proporrà canzoni sul tema dell’intercultura.

Domenica 26 dicembre ore 16.00

Chiesa San Bartolomeo – Ruota

Concerto di Natale

Soprano Paola Massoni e Coro Kalliope Enjoy

Kalliope Accademia della Voce Artistica

Domenica 30 dicembre ore 16.30

Chiesa Parrocchiale di Camigliano

Intorno al presepe

Concerto Schola Cantorum “Saione” (Ar), Corale “Don Vittorio

Landucci” San Vito, Corale “G. Puccini” Camigliano

Domenica 6 gennaio ore 18.00

Chiesa di S. Salvatore di Badia di Cantignano

Concerto di Natale

Soprano Paola Massoni e Coro Kalliope Enjoy Kalliope Accademia della Voce Artistica

Domenica 6 gennaio ore 18.00

Chiesa S. Salvatore – Badia di Cantignano

Concerto dell’Epifania

Paola Massoni soprano e direttore & coro Kalliope Enjoy Kalliope Accademia della Voce Artistica

Mercatini

Domenica 16 dicembre ore 8.00 -19.00

Capannori centro

Mercatino di Arti e Mestieri

Dalle 14.30 e fino alle 17.30 corsa dei Babbi Natale e laboratori per bambini in collaborazione con la Misericordia di Capannori. Passaggio di Babbo Natale su un carretto trainato da un cavallo. A cura del Centro Commerciale Naturale di Capannori in collaborazione Comune e Acque spa.

Domenica 23 dicembre ore 9.00 -19.00

Marlia

Mercatino natalizio al mercato di Marlia

e animazione rivolta ai bambini. Ore 15 passaggio in via Paolinelli della banda spettacolo La Campagnola e piccolo spettacolo

A cura del Centro Commerciale Naturale insieme, Le botteghe di Marlia e Comune

NATALE, APERITIVI IN VILLA…E NON SOLO

Sabato15 dicembre e sabato 19 gennaio

Locanda San Ginese – San Ginese di Compito

I colori dell’autunno, dell’inverno e della primavera

Passeggiata con visita guidata storico naturalistica delle colline e della campagna del compitese per massimo 15 persone caratterizzata dalla presenza – non obbligatoria – di un cane al guinzaglio. Partenza alle 10.00 dal parcheggio “Chiara Francesconi” di San Ginese. Arrivo intorno alle 11.30 -12.00 a Locanda San Ginese per aperitivo rinforzato a base esclusivamente di prodotti locali, croccantini e altre leccornie per i cani. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 347 3724772

Sabato 15 dicembre ore 19.30

Agriturismo Alle Camelie – Pieve di Compito

Aperitivo nella terra delle camelie

Prodotti a km 0, musica e karaoke.

Per informazioni e prenotazioni: tel 0583 977001

Domenica 16 dicembre dalle 11.30 alle 17.30

Villa Fattoria Gambaro – Petrognano

Presepe tradizionale nel salone della Villa secentesca a cura dei ragazzi della Scuola secondaria di I grado di Camigliano con la direzione dell’architetto Amedeo Paolo Felloni

Mercatino di Natale artigiani dell’arte e dell’ingegno, prodotti del territorio.

Ore 12.30 Degustazione dei prodotti della Fattoria di Petrognano bruschette con l’olio nuovo, focaccia e pasta fritta, olive, acqua di sorgente, vino rosso delle colline lucchesi.

Ore 15.00 Cantiamo insieme il Natale concerto delle “Piccole e Grandi Note” dell’Infanzia di Camigliano.

Ore 16.00 Arriva Babbo Natale!!!! Il Ristoro della Fattoria di Petrognano sarà aperto a pranzo ecena: sapori della tradizione, tutto a km 0.

E’ gradita la prenotazione: tel. 0583 978277 – 338 125 5359

Sabato 12 gennaio ore 19.30

La Chiusa di Nanni – Segromigno in Monte

12 gennaio Aperitivo & Cena d’inverno

A base di prodotti tipici. Su prenotazione: tel 338 157 0560

Altri eventi

Venerdì 14 dicembre ore 21.15

Artè

Lo sposo nell’armadio.

Adattamento di Roberto Birindelli de “La palla al piede” di Georges Feyedau.

Nell’ambito della stagione teatrale sotto l’organizzazione e la direzione artistica di Battista Ceragioli Management.

Sabato 15 dicembre ore 10:30

Artémisia

L’Officina di Babbo Natale

Letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del progetto

“Nati per leggere”. Iscrizioni Tel 0583 639427

Fino al 17 dicembre

Museo Athena Capannori

Mostra sul popolo Tuareg del Niger

Orario da lunedì a sabato 9 -12 martedì

e giovedì 14.30 -17.30

Istituto Storico Lucchese Sezione Auser Sesto Capannori,

Associazione Lucca Tuareg

martedì 18 dicembre

ore 15.00 -17.00

Museo Athena

Natale al Museo

Laboratori gratuiti per bambini dai 5 ai 7 anni per costruire

gli addobbi dell’albero di Natale del Museo.

Giovedì 20 dicembre ore 15.00 incontro intorno all’albero

Gac, Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto Capannori,

Associazione Ponte

Venerdì 21 dicembre ore 21.00

Passeggiata al Lago della Gherardesca

Con osservazione della luna e canti.

Ritrovo ore 21 isola ecologica di Colle di Compito.

WWF Lucca con la partecipazione di Arianna Chines esperta biologa

Sabato 22 e domenica 23 dicembre

Artémisia

Lillero Il vero mercato del baratto 5a edizione

(sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 11 alle 19)

Domenica 23 dicembre ore 16.00

Sede del Comitato di Zone

2° edizione festa di Natale a Zone

Comitato di Zone

Lunedì 24 dicembre dalle ore 16.30

Colle di Compito

Babbo Natale per le vie del paese

Filarmonica “G. Puccini” Colle di Compito

Befana

Da martedì 1 a domenica 6 gennaio

Guamo – Piazza Guami

XIX Festa della Befana – Casina di Campagna della Befana

Sabato 5 gennaio dalle 17.30

Canto della Befana per le vie del paese

Dalle ore 21.30 Festa in piazza Guami

Con vin brulè, cioccolata calda e musica

Sabato 5 e domenica 6 gennaio

ore18.00 – 22.00

Colle di Compito

Befana a Colle di Compito

La befana girerà per le via del paese con un gruppoche eseguirà musica e canti.

Filarmonica “G. Puccini”di Colle di Compito

Sabato 5 gennaio ore 16.00

San Gennaro

La Befana a San Gennaro

Per festeggiare i 50 anni dell’iniziativa, Arrivo della befana ore 20.00.

Gruppo donatori Fratres San Gennaro

Sabato 5 gennaio ore 20.30

Ruota

Canto della Befana e consegna doni ai bambini

Nell’ambito della Via dei Presepi

Sabato 5 gennaio dalle ore 18.00

Tassignano

La befana per le vie di Tassignano

Centro Culturale Tassignano

Domenica 6 gennaio ore 16.00

Artèmisia

Spettacolo per bambini

Centro Culturale Tassignano

Domenica 6 gennaio ore 14.00

Chiesina di San Quirico in Petrojo Valgiano

Festa dei Bambini con la Befana

Nell’ambito delle iniziative collaterali al presepe

Domenica 6 gennaio ore 15.30

Residenza sanitaria Assistita

“Don Alberto Gori” di Marlia

Rappresentazione dell’arrivo dei Magi alla Capanna

Partenza dalla chiesa di Marlia ore 15.30 e arrivo a Casa Gori. In collaborazione con la parrocchia e gruppi di volontariato di Marlia

Il cinema di Natale

Proiezioni speciali per le festività ad Artè nell’ambito della stagione cinematografica gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 Dal 22 dicembre al 7 gennaio ad eccezione del 24 e 31 dicembre. Orario proiezioni da definire

sabato 22, domenica 23, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre

CAPRI-REVOLUTION

di Mario Martone – Italia, 2018 – 122′ con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto

giovedì 27, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 dicembre martedì 1, mercoledì 2 gennaio

BEN IS BACK

di Peter Hedges – Usa, 2018 – 103′ con Julia

Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton

giovedì 3, venerdì 4, sabato 5, domenica 6, lunedì 7 gennaio

OLD MAN & THE GUN

di David Lowery – Usa, 2018 – 93′ con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits