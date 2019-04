Presentata la quarta edizione di “Lucca Bimbi”, la manifestazione lucchese dedicata al pubblico più giovane

LUCCA – Presentata questa mattina nell’Auditorium della Biblioteca Agorà la quarta edizione di “Lucca Bimbi“, la più grande manifestazione lucchese dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie. A presentarla gli ideatori e organizzatori Vitalba Scalia e Carmelo Arena (Ingegno Creativo), insieme a Ilaria Vietina, assessora alle politiche formative del Comune di Lucca. L’evento ha il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

La manifestazione avrà luogoil 27 e il 28 aprile dalle 10 alle 20 e sarà ospitata dalla suggestiva cornice del Real Collegio di Lucca.

Tantissime le novità per questa quarta edizione, a partire dall’Area preistorica che sarà divisa in aree temporali con cuccioli di dinosauri, una nursery con i baby dinosauri, uno scavo paleontologico e la ricostruzione di un campo da caccia preistorico con tante attività e laboratori, curati dalla dottoressa Marcella Parisi, archeologa e educatore museale. Il tutto sarà accompagnato dalla jeep di Jurassic Park con i protagonisti di Jurassic World.

Sarà allestita un area dedicati ai giochi in legno, “C’era una volta il Gioco”, in cui i piccoli partecipanti potranno dilettarsi con tantissimi giochi in legno, piccoli spettacoli di micro magia e giocoleria: un’area antica in cui i genitori saranno invitati a mettersi “all’altezza” dei proprio figli, giocare insieme, con calma e relax.

“Per questa edizione abbiamo voluto alzare l’età del pubblico a cui è rivolta la manifestazione – afferma Vitalba Scalia – ci saranno tanti laboratori ed eventi che avranno come focus i bambini delle scuole primarie, come i laboratori di inglese, quelli creativi, e tanti altri”.

Anche quest’anno sarà allestita l’area Lego, ancora più importante rispetto alle scorse edizioni, nella sala degli affreschi, uno spazio di oltre 200 m² in cui i bambini potranno partecipare a laboratori con totur e ammirare i bellissimi paesaggi creati dagli artisti con i piccoli mattoncini.

“Lo scopo di Lucca Bimbi – prosegue la creatrice dell’iniziativa – è di infondere nel cuore dei genitori un po’ di gioia e di tranquillità e soprattutto di far capire il significato che c’è dietro questa manifestazione, cioè che la vita è più bella se vista da un’altra prospettiva, cioè quella degli occhi dei bambini”.

Ci saranno anche spettacoli per intrattenere il giovane pubblico, iniziando con un’altra delle novità di questa edizione, il percorso sulle fiabe con “Favoleggiando di Fiaba in Favola”, il mini concerto delle sigle Disney, e i mini musical che vedranno in scena la principessa dai lunghi capelli Rapunzel il sabato e La Bella Addormentata nel bosco la domenica.

Saranno presenti anche tanti Cosplayer con cui farsi delle foto, personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.

“Sarà un weekend eccezionale – afferma Ilaria Vietina – una bella possibilità per le famiglie di sperimentare attività che non sempre sono a disposizione, con l’aggiunta di una cornice suggestiva come il Real Collegio. Un’occasione unica che permetterà alle famiglie di fare delle esperienze a misura di bambino, unita magari alla visita della città: è molto importante offrire la possibilità di attività specifiche per le famiglie e siamo soddisfatti che la nostra città possa farlo“.

L’evento sarà arricchito da un’area stand, con l’eccellenza di articoli e prodotti a tema e nello spazio esterno sarà allestita l’Area Food con furgoni punto-ristoro con tanta scelta per adulti e bambini.

“Lucca Bimbi è nato per colmare una mancanza – afferma Carmelo Arena, co-organizzatore dell’evento -, non c’era infatti una manifestazione dedicata esclusivamente a bambini e famiglie. Dopo la prima edizione di prova, visto il successo avuto e la grande partecipazione abbiamo avuto sempre più voglia di raggiungere più famiglie. Il focus di questo evento è proprio quello di vedere il mondo come i bambini, che ti stupiscono ogni giorno e di riuscire a goderci al meglio i momenti con i bambini“.

Ecco nel dettaglio il ricco programma di questa 4° edizione:

Area Favoleggiando di Fiaba in Favola: un percorso con i personaggi delle fiabe che coinvolgeranno i bambini in un’avventura straordinaria alla ricerca della fantasia perduta. Trilly, Biancaneve, Belle, Rapunzel ed Elsa vi aspettano per far rivivere i sogni e le speranze! A cura di: Vitamina Dance e Incanto Party.

Area Preistorica: un’area permanente alla scoperta del Giurassico, fino alla comparsa dell’uomo. Con una zona nursery, cuccioli di dinosauro, un divertente scavo paleontologico, personaggi di Jurassic Park e Jurassic World, e uno straordinario campo da caccia con tanti laboratori da fare. A cura di: Mariaelena Mariotti, dott.ssa Marcella Parisi.

Area Studio HG Fotografia: un vero e proprio set fotografico dove sarà possibile partecipare a delle mini sessioni di shooting, il tutto in stile gioioso e naturale. E a ogni famiglia sarà data in omaggio una foto stampata. A cura di: Studio HG Fotografia.

Area Officina delle Mani e della Fantasia: ritorna per il secondo anno a Lucca Bimbi, ancora più ricca di spazi e occasioni per toccare, esplorare, conoscere, muoversi, manipolare, imparare e creare. In quest’area saranno presenti attività permanenti a ciclo continuo come lo spazio motorio sensoriale e la mostra sensoriale. Ma anche tanti laboratori suddivisi per fasce di età dai 2 ai 12 anni. Dal laboratorio dedicato ai più piccoli dove costruire insieme i libri tattili, ai laboratori dedicati ai bambini più grandi, con i giochi grafo-motori e gli strumenti compensativi. A cura di: dott.ssa Ilaria Marracci, dott. ssa Federica Lencioni, dott.ssa Martina Andolfi.

Area Imparare Giocando: gomma crepla, colori, colla, forbici e mattoncini di mais saranno gli ingredienti protagonisti per dare pieno sfogo alla creatività, alla fantasia e alla manualità, con il piacere di giocare tutti insieme. In questo “angolo di arte” si potrà preparare un originale biglietto di auguri per la Festa della mamma e scoprire la bellezza di creare con le proprie mani, acquisendo abilità e conoscenze nuove. A cura di: Karté e il progetto “Krescere”.

Area Lego®: un luogo magico per bambini da 0 a 100 anni, un’area rinnovata e molto spaziosa.

Oltre 200 mq di spazio dedicato, più di 100 kg di mattoncini, laboratori liberi a ciclo continuo, laboratori a tema ad orario con tutor, area espositiva con splendidi paesaggi e l’angolo shop dove poter acquistare i prodotti desiderati. Tanti tavoli predisposti a gioco libero con i mattoncini Lego e una vasca colma di mattoncini Duplo per fare giocare anche i bambini più piccoli. A cura di: Collego.

English Area: Around the World with Labsitters, condurrà i bambini alla scoperta di quattro aree geografiche del mondo: savana, Antartide, deserto e Foresta Pluviale. Un viaggio emozionante tra la flora e la fauna di questi quattro “angoli” del mondo, a noi così lontani ma che con i laboratori di Arte e Gioco in inglese i bimbi potranno conoscere ed esplorare.

A cura di: Labsitters.

C’era una Volta il Gioco: una grande ludoteca dei giochi in legno con una spettacolare pista delle biglie e più di 30 giochi artigianali in legno che riportano a un modo di giocare antico, fatto di manualità, fantasia, ingegno e inventiva. Dai flipper in legno ai biliardini con anelli, dai giochi magnetici ai giochi scientifici, cooperativi, medioevali, in un contesto rivolto a tutti, dove le sfide non sono mai impossibili. Contemporaneamente si svolgeranno piccoli spettacoli estemporanei di micro-magia con carte ed elastici e anche dei piccoli flash di giocoleria.

A cura di: Giocosamente.