Preparazione Concorso 89 Funzionari D Regione Toscana

LUCCA – La Regione Toscana ha pubblicato il bando di “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 89 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario Amministrativo”. Scadenza presentazione delle domande: 6/3/2020 ore 12.00.

PROMO PA organizza il “Corso di preparazione al Concorso per 89 funzionari della Regione Toscana”. Il corso è così strutturato:

7 lezioni in aula per 50 ore in programma il venerdì e il sabato a Firenze (e poi caricate online)

30 ore di ulteriori lezioni online subito disponibili sulla piattaforma di e-learning

E’ possibile iscriversi al Corso in aula e online (7 lezioni in aula per 50 ore e lezioni online per 30 ore) o al Corso online (tutte le lezioni online per 80 ore).

Per info e iscrizioni: https://www.promopa.it/corsi/ corso-preparazione-concorso- 89-funzionari-regione-toscana- 2020/