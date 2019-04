Preparativi in corso per l’ingresso del nuovo arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti

LUCCA – Sono in corso i preparativi per l’ingresso del nuovo arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Manca poco meno di un mese alla cerimonia che culminerà con la messa di inizio del Ministero Episcopale del Vescovo Paolo a Lucca il 12 maggio prossimo. Numerosi fedeli sono attesi nella Cattedrale di San Martino, alle ore 18, per la celebrazione in cui l’arcivescovo Italo Castellani consegnerà il Pastorale al nuovo arcivescovo.

Sarà una giornata intensa per monsignor Giulietti che percorrerà a piedi la strada per raggiungere la Cattedrale. A Capannori, intorno alle 14 saranno i ragazzi e le ragazze della Pastorale Giovanile (e non solo) ad accoglierlo e a percorrere con lui un tratto della via Francigena, fino al santuario di Santa Gemma, all’Arancio, dove il vescovo farà una sosta.

Proseguendo il suo cammino ed entrando nel centro storico di Lucca ci sarà poi un momento di saluto alla cittadinanza per proseguire quindi il suo percorso fino a San Martino. I presbiteri e i diaconi, i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate insieme ai fedeli laici della diocesi saranno presenti a questa celebrazione che segna un passaggio importante per la comunità. Sono attesi anche numerosi fedeli da Perugia, città natale dell’arcivescovo Paolo e luogo in cui ancora oggi presta servizio come vescovo ausiliare e come vicario generale. Naturalmente saranno presenti anche i vescovi provenienti dalle altre diocesi della Toscana e non solo, insieme alle autorità civili e militari del territorio.

Subito dopo il termine della messa i presenti saranno invitati a partecipare ad un momento di condivisione e fraternità nei “pratini” di piazzale Arrigoni (dietro la Cattedrale) e concludere così, insieme, questa giornata che caratterizza un passaggio importante per la Chiesa di Lucca e per tutto il territorio della lucchesia.