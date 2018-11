Premio Storie di Alternanza II° ed 2018 : vince l’ ISI Pertini con “Puccini for real …”

LUCCA – L’Istituto ISI Pertini si aggiudica il Premio “Storie di Alternanza” II° ed. 2018 con il progetto Puccini for real – applicazione mobile di realtà aumentata.

Il Premio, istituito dal sistema camerale nel 2017, prevede che gli studenti delle scuole superiori realizzino un video che illustri la loro esperienza in tema di Alternanza scuola lavoro.

In palio, per i migliori racconti multimediali, un premio locale stanziato dalla Camera di Commercio pari a 500 euro, premio che sale a 5000 euro per i vincitori della selezione nazionale.

In occasione della II° sessione del Premio per l’anno 2018 gli studenti del Pertini hanno presentato un progetto di Alternanza Scuola Lavoro intitolato : “Puccini for real – applicazione mobile di realtà aumentata” dedicata al museo lucchese Casa natale di Giacomo Puccini.

L’idea di utilizzare la tecnologia della realtà aumentata è nata durante una visita al Polo Tecnologico Lucchese ed è stata sviluppata creando un’applicazione che consente al visitatore del museo di visualizzare sul proprio smartphone una serie di informazioni che arricchiscono quanto sta guardando.

Il progetto, premiato dalla Camera di Commercio di Lucca con la somma di 500,00 euro, parteciperà anche alla selezione nazionale indetta da Unioncamere.

Il progetto “Puccini for real – applicazione mobile di realtà aumentata” è stato realizzato dagli studenti dell’ISI Pertini – Sezione Istituto Tecnico Professionale – Classe IV° sezione B, indirizzi “professionale servizi commerciali” e “tecnico grafico” . I ragazzi sono stati supportati dai tutor scolastici Prof.sse Annalisa Tognetti (economia aziendale) , Katia Giannelli (Diritto) Isgrò Giuseppina (Grafica e comunicazione) e dai tutor esterni Dott. Marco Baldocchi e Prof. Lorenzo Marcucci.