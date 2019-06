Premio Letterario Massarosa: ecco la composizione della giuria popolare

MASSAROSA – È stata nominata la giuria popolare della 72° edizione del Premio Letterario Massarosa alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Massarosa Michela Dell’Innocenti. Essendo maggiore il numero dei richiedenti rispetto ai posti a disposizione si è proceduto ad estrazione come da regolamento. Quaranta in totale i componenti, il più giovane ha 25 anni il più anziano addirittura 104, a testimonianza che leggere è un’ottima cura per se stessi. Tra i non residenti nel Comune di Massarosa, un giurato arriva addirittura della provincia di Treviso.

“Sono orgogliosa di aver partecipato alla nomina della giuria popolare commenta l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – perchè rappresenta una caratteristica che rende il PLM unico nel panorama culturale nazionale. Sono convinta che sia un evento da valorizzare e promuovere per far crescere Massarosa e su questo sto già lavorando”.

“È un premio che ha una storia importante ma ancora tanto da scrivere, vogliamo che sia sempre più una fucina di talenti – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – Il PLM ha tutte le caratteristiche per essere protagonista nel panorama culturale italiano, a questo lavoreremo. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Pomara Scibetta per la rinnovata collaborazione al Premio”.

Appena la giuria tecnica avrà selezionato la cinquina dei finalisti la giuria popolare si metterà a lavoro per leggere e valutare le opere prime, in modo da poter proclamare in autunno il vicnitore del PLM 2019.

Ecco l’elenco completo dei giurati popolari:

Barsanti Bartolo, Bartelloni Maria Paola, Bergamini Valentina, Bianchi Francesco, Bonuccelli Serena, Caporin Lia, Carmignani Antonio, Castiglioni Alessia, Checchi Cinzia, Chiantelli Americo, Cipriani Maria Isabella, Colonna Annamaria, Del Soldato Adolfo, Domenici Alessandro, Francesconi Davide, Diaco Giorgio, Fiume Anna, Gatti Massimiliano, Gemignani Matteo, Genovali Simona, Giannini Marco, Lemmetti Anna Luisa, Magrofuoco Pierina, Marchi Fabrizio, Martinelli Angela, Martinelli Laura, Mei Luciana, Modena Emanuela, Moretti Frediano, Polloni Matteo, Nannini Irene, Paolini Gabriella, Pozzer Simonetta, Rontani Monica, Pierini Pierluigi, Rosi Milvia,

Santini Manuel, Simoni Umberto, Ulivieri Elena, Vignali Anna