Premio ‘Giovane Holden’: la premiazione all’Hotel Esplanade

VIAREGGIO – Dopo mesi di trepidante attesa, sabato 29 settembre si conosceranno i vincitori della XII edizione del Premio Letterario Giovane Holden, organizzato da Giovane Holden Edizioni di Viareggio, in collaborazione con Associazione Culturale I soliti ignoti. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Viareggio (Lu) presso l’Hotel Esplanade (piazza Puccini, 18), dove sono attesi i 150 finalisti – su 1454 partecipanti provenienti da tutta Europa – proclamati lo scorso agosto. Sarà divisa in due parti: la prima alle ore 15.00 riservata alla sezione edita, la seconda alle ore 16.45 riservata alla sezione inedita. Sezioni a concorso: inedito (romanzo, racconto, poesia) ed edito (romanzo, silloge di poesie, silloge di racconti).

Tutti i nomi dei finalisti, in ordine alfabetico, della XII edizione del Premio, divisi per sezione sono consultabili sul sito www.premiogiovaneholden.it. Come da regolamento, la mancata presenza del vincitore all’evento farà decadere il suo diritto di accedere al premio finale.