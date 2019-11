“Premio Città di Lucca”, aperte le iscrizioni al concorso canoro

LUCCA – Iscrizioni Aperte alla Settima Edizione del Concorso Canoro, “Premio Città di Lucca – Elvi Bartolini”, che si terra a Lucca Sabato 30 Novembre presso il Circolo “Asd Il Bilardo”, situato in Via Viaccia, n254 – S. Anna Lucca

Il concorso nato sette anni fa in ricordo di Elvi Bartolini, docente lucchese di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi , nonché docente di artisti che oggi si esibiscono in tutto il mondo, prevede quattro categorie: Junior, Senior , Over , e Performer/ cantanti di Musical.

Un opportunità unica per tutti i cantanti di essere ascoltati da grandi produttori discografici di fama nazionale ed internazionale. La giuria sarà infatti sarà composta da:

Presidente di Giuria: m° BEPPE DATI: Compositore, Paroliere, Arrangiatore, Produttore, Autore dei maggiori successi discografici di Marco Masini, Mia Martini,Laura Pausini, Francesco Guccini, Raf e molti altri artisti noti Vincitore di tre edizioni del Festival di Sanremo.

FABIO CIACCI: Produttore Discografico, Titolare della B.B. MusiC.

VIJAY PIERALLINI – Pianista, Direttore della LYM ACADEMY di Lucca

GIOVANNI BIANCHI: Musicista, Trombettista, Componente di ensemble musicali

Sarà inoltre presente il grande produttore, autore ed arrangiatore m° ANGELO VALSIGLIO, già produttore di Laura Pausini, Spagna, Fiordaliso, Anna Oxa, Claudio Cecchetto e tanti altri importanti artisti.

Il 30 novembre si terranno dalle ore 15 le Selezioni e dalle 21,30 la Finale che decreterà quattro Vincitori, uno per ogni categoria

Al Vincitore Assoluto tra le Quattro Categorie del “Premio Città di Lucca Elvi Bartolini” sarà assegnata una Targa ricordo ed Uno Stage in Studio di Registrazione con il m° BEPPE DAT.

Al Vincitore del Premio Musical andrà in Premio, Targa Ricordo e la Partecipazione sull’Emittente Televisiva Nazionale “CANALE ITALIA”

Al Primo Classificato di ogni categoria andrà in Premio, Coppa o Targa Ricordo e Monili Vari

Tutti i Finalisti saranno omaggiati con gadget offerti dagli Sponsor ed Enti Patrocinanti

Inoltre il m° Angelo Valsiglio, assegnerà una borsa di studio del valore di € 400 messa da lui a disposizione per la partecipazione al Contest “Giulietta loves Romeo”che si terrà a Verona e sarà ripreso da Rai Gulp.

Il Premio Città di Lucca Elvi Bartolini è realizzato con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca.

Organizzazione e Direzione Artistica Antonella Pera in collaborazione con il m°Simone Rossi (Associazione Vocal Lab)

Info ed Iscrizioni al 334 3308960 – Mail:elvibartolini19@nullgmail.com – TERMINE ISCRIZIONI 27 NOVEMBRE