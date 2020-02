Premiati 57 super-studenti, dal 100 e lode ai futuri poeti e designer

PIETRASANTA – Premiati 57 eccellenze nello studio – e non solo – del Don Lazzeri – Stagi. C’è chi si è diplomato, all’esame di maturità, con 100 e lode, chi ha concluso lo scorso anno scolastico con la media stratosferica del nove ed oltre, chi ha superato brillantemente gli esami per ottenere una delle prestigiose certificazioni del Cambridge per la lingua inglese e chi ha vinto uno degli importanti premio letterari o concorsi artistici a cui ha partecipato l’istituto.

C’è tutto il bello del presente ed il meglio del futuro nel parterre di giovani studenti che sono stati premiati, la scorsa settimana, nell’aula magna dell’Istituto Don Lazzeri – Stagi dalla presidenza del consiglio comunale di Pietrasanta. A fianco del Presidente del Consiglio, Paola Brizzolari a consegnare gli attestati, c’erano il il Dirigente Scolastico, Nadia Lombardi e l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani insieme ai docenti e genitori. E’ stata una bella festa nel segno dei riconoscimenti e dei bei voti. “Studio, impegno, sacrificio ma anche umiltà e capacità di condividere. E’ banale ricordarvi il vostro ruolo già da domani. Il 100 e lode alla maturità è una grande gratificazione personale – ha detto il presidente del consiglio comunale – ma anche una enorme responsabilità perché dovrete essere, anche nella vita, all’altezza di questo risultato. Il 100 da ora in avanti è il vostro punto di partenza. La cultura e la conoscenza sono elementi indispensabili del vostro percorso. Meno cellulare, più libri. Guardate fuori dal finestrino, con i vostri occhi, e non sul tablet con gli occhi degli altri. Vi lasciamo una eredità pesante ma vi lasciamo anche gli strumenti per essere migliori di noi. Dovete interessarvi a quello che avviene intorno a voi. La partecipazione è conoscenza. Complimenti a tutti”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i diplomati con 110 e lode: Alessio Bartelloni e Gabriele Sattanino e con 100 Teresa Pedreschi, Annabella Previati e Elisa Viviani. Gli studenti con una media superiore al nove Aurora Ghiselli (1BL), Eleonora Bontempi (1ATC), Gaia Castellari (2AL), Martina Giordano (2BL), Laura Cocco (2DL), Sabrina Garibaldi (3AD), Sara Verona (4BL), Alissa Della Santina (4DL), Matilde Pardini (4DL), Sara Raffaelli (4DL), Alice Benassi (4BRS) e Daniele Macchiarini (4BRS). Hanno ottenuto la certificazione Cambridge tra Business English Certificate, Preliminary e First: Giulia Bosco (3AFS), Elisabetta Capovani (3AFS), Arianna Popescu (3AFS), Tommaso Salvini (3AFS), Matteo Bartolomei (4BRIM), Alice Benassi (4BRIM), Daniele Macchiarini (4BRIM), Giulia Chelli (5AFM), Lorenzo Giannotti (5AFM), Gian Filippo Martignani (5AFM), Andrea Badici (1BL), Giada Battisti (1BL), Lorenzo Conciarelli (1BL), Martina Giordano (2BL), Greta Bianchini (2ACA), Matteo Canci (2ACA), Simone Cinquini (2ACA), Federico Dazzi (2ACA), Cecilia Dini (2ACA), Francesco Morelli (2ACA), Yi Wu Xyn (2ACA), Giulia Pardini (4ATC), Cristiano Giannecchini (5ATC), Michele Priete (5ATC), Garibaldi Sabrina (3° A A/A), Luna Barbato (3BL), Aurora Pardini (3CL), Alissa Della Santina (4DL) e Sara Raffaelli (4DL). Nove gli alunni classificati al primo posto nei concorsi pubblici. Sono Federica Conti (Progetto Logo Coop), Benedetta Grillo (Packaging Gioiello Ciofi – Tabarrani), Giordano Martina (Premio Letterario Sirio Giannini), Gabriele Marcuccetti (Premio Letterario Carducci), Leonardo Bernacca (Premio Progetto Horus), Linda Tarabella (Premio Seravezza Comix – sezione pittura), Andrei Iacomelli (Premio Seravezza Comix – sezione scultura), Maria Rosa Maffei (Premio Concorso Ciofi – Tabarrani), Lucio Quiriconi (Premio Concorso Ciofi – Tabarrani).