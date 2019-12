“PreGustando il Natale”, al via a Verciano mercatini, gastronomia e musica

CAPANNORI – Prenderà il via domani (7 dicembre) alle ore 14 nel centro di Verciano la manifestazione ‘PreGustando il Natale – Arte, Sapore & Co.’ promossa dall’associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano in collaborazione con il Comune. Questa ormai affermata iniziativa natalizia si svolgerà anche domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre proponendo un ricco mercatino natalizio e numerosi eventi.

Le casette di legno allestite nel centro del paese per due fine settimana ospiteranno espositori di vario genere con prodotti di artigianato e articoli natalizi.

Tra gli eventi in programma nel giorno di apertura, con inizio alle 15.30, nella chiesa di Santo Stefano le esibizioni del concorso dei cori delle scuole ‘La Campana d’oro” alla presenza di Babbo Natale e alle 17 lo spettacolo dei burattini ‘Alla festa del vecchio sambuco’ a cura della compagnia ‘Verdifole’. Alle 21.00, sempre nella chiesa di Santo Stefano, è in programma la tombola.

Domenica 8 dicembre gli stand resteranno aperti dalle 10 alle 20. Tra le iniziative in programma, oltre agli stand gastronomici con prodotti della tradizione (apertura ore 12), alle ore 15 prenderà il via l’esibizione del concerto itinerante dei ‘Cantori di Tereglio’ e ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con l’apertura del suo villaggio che riceverà le letterine dei bambini e apporrà il suo timbro. All’ufficio postale sarà possibile ritirare la cartolina evento con annullo delle Poste della Lapponia e ricevere un dono. Alle ore 17.00 inoltre nella chiesa di Santo Stefano si terrà il concerto ‘A Christmas… in Jazz’ (voce Ilaria Giannecchini, pianoforte Piero Frassi, chitarra/basso Marco Galiero), mentre alle 18.20 si esibirà il gruppo vocale ‘Vox Clara’ diretto da Giuliana Menchini. Alle ore 19.00 la manifestazione proseguirà con uno spettacolo teatrale in musica “Ardo nel sole, nella luna e nelle stelle. Vita di Ildegarda di Bingen’ (narrazione teatrale Elisabetta Mari, musica Giulia Vitali).

Sabato 14 dicembre gli stand apriranno alle ore 14. Alle 15.00 nella chiesa di Santo Stefano si terrà l’esibizione del concorso cori delle scuole ‘La Campana d’oro” con la partecipazione di Babbo Natale che a fine concorso riceverà i bambini nel suo villaggio. All’ufficio postale sarà possibile ritirare la cartolina evento con annullo delle Poste della Lapponia e ricevere un dono. Alle 17.00 nella chiesa di Santo Stefano ci sarà l’esibizione della Corale di Verciano con il coro Santa Felicita di lucca e alle 21 è in programma la tombola.

Domenica 15 dicembre gli stand apriranno alle 10, quando è previsto anche il raduno e la sfilata del VESPA CLUB Lucca’, e resteranno aperti fino alle 20. Alle 12 ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti della tradizione agli stand gastronomici. Nel pomeriggio alle 15 Babbo Natale sarà presente nel suo villaggio e saranno ancora disponibili le cartoline con annullo delle Poste della Lapponia. Alle ore 15.30 nella chiesa di Santo Stefano è prevista l’esibizione dei ragazzi della scuola della ‘Filarmonica Alfredo Catalani’ di Porcari, mentre alle 16 ci sarà l’inizio del concerto itinerante del coro ‘Il Baluardo’. Alle 17 inoltre, nella chiesa di Santo Stefano spettacolare prima edizione del ‘Talent Show per Babbo Natale’ presentato da Matteo Cesca.