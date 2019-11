Povertà culturale. Il ruolo dello sport come polita pubblica

LUCCA – “Quando osserviamo le dinamiche della povertà economica, che non è affatto un tema lontano dal nostro Paese, ci troviamo spesso a dover fare i conti con la povertà educativa. Due questioni dello stesso problema, che si alimentano a vicenda, e si trasmettono per generazioni.

Di cosa stiamo parlando in concreto? Di istruzione?

No. Non solo.

La povertà educativa è una situazione più complessa, in cui il bambino o l’adolescente, cresce in un contesto sociale nel quale viene compromesso il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti.

Non ci si trova quindi, solo ad affrontare una problematica di diritto allo studio, ma bensì a comprendere un tema più composito di opportunità formative ed educative. Una esclusione di fatto da un futuro di scelte desiderate e consapevoli, da contesti di socializzazione e di confronto, che lascia i più giovani in un isolamento culturale, senza punti di riferimento in grado di orientarli.

L’accesso alle esperienze sportive e di gruppo rappresenta quindi, in un simile contesto, una possibilità di entrare in contatto con conoscenza, opportunità, desideri, che possono avere un impatto decisivo sulla propria vita.

Il diritto al gioco e alla attività sportiva diventa una chance di formazione. Una occasione per i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, nel disagio familiare e nella precarietà, di accedere alla dimensione culturale.

In questo senso, la pratica sportiva, va oltre il diritto del minore ad uno stile di vita sano e ad uno sviluppo fisico equilibrato, ma può e deve incidere, sulla capacità di sviluppare una personalità equilibrata e di costruire la propria l’autostima in un contesto sereno e propositivo.

Il benessere psicologico, l’autostima, la cultura sportiva, non sono parole, idee astratte o concettuali, sono punti centrali che si trasformano in azioni. Scegliere della propria vita non è teoria, è un fatto.

Un fatto non di poco conto.

Cosa può fare il mondo dello sport per agire in questa direzione, e creare contesti in cui gli adulti siano delle figure di riferimento positive e solide? In una parola, esserci.

Presidiare i territori, slegare l’attività motoria dalle possibilità economiche, essere presenti nelle scuole, sono tutti obiettivi che il sistema sportivo non può fallire se vuole assumere un ruolo centrale di risorsa per il Paese.

Nella nostra esperienza di sport sociale, abbiamo appreso sul campo, che lo sport ha una responsabilità fondamentale nelle politiche sociali, un ruolo che non può essere relegato ai margini, come una caratteristica accessoria rispetto alle competizioni e al “mercato” sportivo.

E’ qui infatti che si gioca il valore che lo sport può assumere nelle dinamiche sociali, nel cambiamento che una esperienza sportiva può generare anche in un solo bambino o in un singolo ragazzo. E’ qui, nelle palestre delle scuole, negli spazi di quartiere che si definisce quello che facciamo e si ridefiniscono le priorità del nostro lavoro.”