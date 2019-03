PESCAGLIA – Potenziamento dell’orario dell’isola ecologica di Piegaio, con il martedì mattina come nuovo giorno di apertura, e ritiro dei materiali ingombranti anche per le frazioni di Fiano e Loppeglia. Sono le due novità del servizio di raccolta rifiuti attivate a Pescaglia grazie alla collaborazione fra l’amministrazione Bonfanti e Ascit.

“Un’ulteriore tappa del percorso di miglioramento del servizio, per renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini – spiega il sindaco Andrea Bonfanti -. La popolazione, infatti, ci aveva richiesto più ore di apertura dell’isola ecologica durante l’orario autunnale e invernale, a dimostrazione che la comunità ha compreso l’importanza del centro di raccolta e della corretta differenziazione dei rifiuti. Accanto a questo abbiamo esteso anche a due importanti paesi, come Fiano e Loppeglia, il ritiro degli ingombranti”.

“I ‘Rifiuti Zero’ sono uno dei temi centrali dell’operato della nostra amministrazione – prosegue il primo cittadino -. Non è un caso che in 5 anni, grazie all’estensione su tutto il territorio della raccolta ‘porta a porta’ e all’apertura dell’isola ecologica, la percentuale di differenziazione è passata da poco più del 40% a quasi il 70% e se siamo uno dei Comuni che in Toscana producono meno rifiuti non riciclabili pro capite. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada, attivando nuovi progetti per migliorare ulteriormente questi risultati”.

L’isola ecologica di Piegaio durante l’orario invernale, che va da ottobre a marzo, adesso è aperta anche il martedì dalle 10 alle 12 oltre al sabato dalle 8 alle 12. L’orario estivo, da aprile a settembre, vede come orario di apertura il martedì e il sabato dalle 8 alle 12. Oltre a essere il punto dove ritirare i bidoncini per la raccolta “porta a porta” e il composter per il compostaggio domestico, è possibile conferirvi vari tipi di materiale fra cui ingombranti, batterie al piombo, tubi al neon, raee, metallo, legno e contenitori contaminati con vernici o colle.

A Fiano e a Loppeglia, invece, da aprile sarà attivo il servizio sperimentale, su prenotazione e su base mensile, di raccolta di materiale ingombrante ed elettrodomestici provenienti da uso domestico. Per prenotare il ritiro e saperne di più sulle modalità contattare il numero verde Ascit 800-146219. Il servizio è gratuito fino a 2 metri cubi.