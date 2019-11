Potature: il Comune ha effettuato una verifica su tutto il territorio

MASSAROSA – “Il Comune ha già effettuato una ricognizione su tutti gli alberi e le piante che si trovano sul nostro territorio. Se la minoranza vuole suggerirci dove trovare i soldi per potarli ben venga. Se devono segnalarci solo dove cadono i rami, possono anche evitare, abbiamo gli occhi anche noi”.

Replicano così i capigruppo di maggioranza (Sergio Cima per Civica, Lorenzo Ghiara per Forza Italia ed Elisa Montemagni per la Lega) alla segnalazione di un ramo caduto nel parco di Villa Gori a Stiava.

“Nei dieci anni in cui hanno governato – affermano i capigruppo di maggioranza – non solo non hanno potato alcuna pianta, ma non hanno lasciato neanche un euro nel bilancio di previsione per le potature. Ora si permettono di segnalare i rami che cadono. In realtà già da settimane l’amministrazione si è messa a lavoro per fare una verifica puntuale delle piante e degli alberi del nostro territorio. E non ci si è certo fermati solo su Stiava, ma la perlustrazione ha riguardato l’intero territorio da Piano di Mommio a Massaciuccoli, passando per le colline. Ci sono 27 di alberi e piante che devono essere potati o abbattuti. Purtroppo la precedente amministrazione non ci ha lasciato neanche un euro per le potature. Se sono in grado di dirci dove trovare i soldi necessari il loro aiuto è ben accetto, se devono invece fare solo discorsi vuoti il loro apporto è nullo”.