Poste Italiane assume in Toscana: modalità di assunzione e graduatoria

TOSCANA – Saranno circa sessanta le assunzioni alle Poste in Toscana per chi abbia già lavorato nell’azienda negli ultimi cinque anni.

<<E’ uno dei risultati – spiega il segretario della Slp-Cisl Toscana, Marco Nocentini – dell’accordo unitario che abbiamo sottoscritto nel giugno scorso e che prevede 3000 assunzioni, in più fasi, a livello nazionale. Questa è la prima tranche, che prevede appunto circa 60 nuovi ingressi di personale nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Prato e Siena>>.

Le assunzioni sono riservate a chi abbia già lavorato dal 1 gennaio 2014, o ancora lavori, con contratti a termine in Poste Italiane. Per spiegare a chi fosse interessato le procedure e le modalità attraverso le quali è possibile chiedere l’inserimento nelle graduatorie, il Sindacato Lavoratori Poste della Cisl ha organizzato un incontro informativo, che avrà luogo martedì prossimo 23 Ottobre, alle ore 16 nell’auditorium della Cisl Toscana, in via Benedetto Dei 2/a, a Firenze. All’incontro parteciperà il segretario nazionale della Slp-Cisl Fabio Colombo, che ha seguito in prima persona la trattativa a livello nazionale.

<<In base all’accordo inoltre – aggiunge Nocentini – in Toscana ci saranno ulteriori assunzioni in ruoli commerciali. Siamo particolarmente soddisfatti per questo risultato che include anche la Toscana, che in un primo momento era stata esclusa, tra le regioni interessate dalle assunzioni. Le circa 60 assunzioni devono essere un punto di partenza, infatti lavoreremo affinché anche nel 2019 e nel 2020 la Toscana rientri tra le regioni destinatarie di ulteriori assunzioni. Per dare risposta alle tante persone in graduatoria che sono in attesa di un posto di lavoro e anche per sopperire alle carenze strutturali di personale, dovute principalmente ai numerosi pensionamenti, che ci sono nella nostra regione nel settore postale e della sportelleria>>.